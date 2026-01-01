В седемдневен срок институциите да дадат становища по проекторешенията за освобождаване на ръководството на НЗОК, реши парламентарната здравна комисия.

„Прогресивна България“ предлага предсрочно прекратяване на мандата на управителя и подуправителя на НЗОК

Проекторешенията, постъпили в деловодството и свързани с искане за предсрочно прекратяване на правомощията на управителя и на подуправителя на НЗОК, са разпределени на здравната комисия, каза председателят на комисията проф. Костадин Ангелов и попита членовете ѝ дали по тях да бъдат събирани становища от институции и неправителствени организации или още утре да свика заседание на комисията и да се произнесат.

Доц. д-р Петко Стефановски подаде оставка като управител на НЗОК

Докато Народното събрание гласува оставката на управителя на Касата, той изпълнява задълженията си, каза проф. Ангелов в отговор на въпрос на акад. Николай Денков от парламентарната група на „Продължаваме промяната“ за предстоящата процедура, тъй като е поискана оставката и на управителя, и на подуправителя. За да започне процедура, трябва да има вакантни позиции, а в момента има една вакантна – на втори подуправител, припомни проф. Ангелов. За останалите позиции процедурата може да започне след датата на освобождаването им.

Оставката на управителя на Касата – доц. Петко Стефановски, оставя подуправителя проф. Момчил Мавров да е и.д. функциите на управител, а ние искаме Мавров да бъде освободен веднага, каза Божидар Божанов от ПГ на „Демократична България“, който също присъства на заседанието на здравната комисия. Предлагаме оставката на Сефановски да се гласува след оставката на Мавров, за да не се окаже така, че Мавров участва в бюджетната процедура на НЗОК, допълни Божанов.

По отношение на проектите на решение, разпределени в здравна комисията, ще ги разгледаме след изтичане на седемдневния срок и след това Народното събрание трябва да реши, каза в заключение проф. Ангелов.

Членовете на комисията приеха правилата за работата ѝ, променени и съобразени с промени, произтичащи от промените в правилата за работа на Народното събрание.