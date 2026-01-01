50-годишен мотоциклетист пострада, след като е блъснал внезапно изскочила на пътното платно сърна на главен път I-1 (Е-79) между Сандански и Струмяни, съобщиха от полицията.

Моторист загина при катастрофа в Хасково

Инцидентът е станал на 26 юли. Мъжът от село Ново Делчево е управлявал мотоциклет с несъобразена с пътните условия скорост, когато животното е изскочило на пътното платно.

При произшествието водачът е получил охлузни рани по тялото и фрактура на пръст на стъпалото. Пробата за употреба на алкохол е отрицателна.