Продължава да е критично нивото на река Дунав.

През следващите два дни нивото при Русе се очаква да се повиши с около един сантиметър, сочи прогнозата на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката.

Заради ниското ниво на Дунав: АЕЦ „Козлодуй“ предприема допълнителни мерки

Водните стоежи в българския участък на река Дунав за 17 авуст сочат при Русе - минус 123 см, каквото е нивото от петък, Никопол - минус 20 см, Оряхово - минус 107, Свищов - минус 65, Силистра - минус 112, Лом - минус 29 см, Ново село - минус 76 см.

Във връзка с безпрецедентно ниските нива на Дунав Министерство на енергетиката информира, че продължава изпълнение на всички технически и организационни мерки, както и че са идентифицирани и се изследват допълнителни превантивни мерки за гарантиране на безпроблемното функциониране на АЕЦ „Козлодуй“ в усложнена хидроложка обстановка.

Към днешна дата АЕЦ „Козлодуй“ работи съгласно графика за електропроизводство. АЕЦ „Козлодуй“ е най-големият производител на електрическа енергия в България и е от съществено значение за поддържане на адекватността на електроенергийните системи на страните от Балканския регион.

Нивото на река Дунав при Русе продължава да спада

Министерство на енергетиката е в постоянна комуникация както с българските, така и с министрите от Региона и европейските институции, относно необходимостта от предприемане на координирани и последващи действия.