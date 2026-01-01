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Проекти на решения за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров са внесли от парламентарната група на "Прогресивна България" (ПБ) в Народното събрание, показва справка на сайта на парламента. По темата проекти на решения внесоха и от парламентарните групи на "Демократична България" (ДБ) и на "Движение за права и свободи - ДПС". 

ДПС внесе в НС освобождаването на управителя и подуправителя на НЗОК

В мотивите на ПБ се посочва, че управителят на НЗОК системно не изпълнява задълженията си, регламентирани в нормативните актове, по отношение на контролната дейност, което пряко води до значително повишаване на разходите и поставя в риск цялостното функциониране на системата на здравеопазването — извънболничната медицинска помощ, болничната медицинска помощ, разходите за лекарства, медицински излелия, диетични храни, помощните средства. Според парламентарната група израз на това се вижда в публикуваните отчети от НЗОК, като към 31 март тази година разходите за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната са в размер на 393 841 хил. евро. Спрямо 31 май 2025 г. се отчита ръст от 84 490,5 хил. евро или с 27,3%, пишат те в мотивите. 

Бюджетът на НЗОК не е достатъчен да посрещне разходите, въпреки значителното му нарастване в последните години. Изпълнителите на дейности, съгласно Националния рамков договор, имат неразплатени средства за дейности, лекарства и медицински изделия, пишат народните представители в проекта на решение.

Според тях невъзможността на ръководството на Касата да управлява разходите за лекарства, медицински изделия, диетични храни, както и липсата на достатъчен контрол при отчетената медицинска дейност е довело до строго рестриктивни законодателни мерки от август 2025 г. по отношение лимитиране на стойностите, съгласно чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК. Въвеждането на "месечни лимити" за дейността на лечебните заведения, които осъществяват болнична медицинска помощ поставя в риск функционирането на здравната система изобщо, пише още в мотивите за предложението на "Прогресивна България".

Внасяме искане за освобождаване на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров, който според медийни публикации е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване, съобщи Ивайло Мирчев от "Демократична България" в кулоарите на парламента на 5 юни. 

Парламентарната група на ДПС поиска освобождаване на цялото ръководство на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и ще внесе съответните проекторешения по случая, съобщи пред журналисти на 5 юни в кулоарите на парламента заместник-председателят на парламентарната група Хамид Хамид.

Вчера "Демократична България" са внесли проект на решение, с което председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) трябва да предостави цялата информация за дейността на Момчил Мавров като подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), съобщиха от пресцентъра на формацията.

София Господинова/БТА
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