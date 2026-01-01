Намериха 12-годишната Мариам, която столичната полиция и граждани търсиха в София, след като близките й съобщиха в социалните мрежи, че е изчезнала. Добрата новина съобщи нейният брат във Фейсбук, който по-рано обяви, че я търсят. Информацията потвърдиха и от СДВР.

Открита е в района на Френската гимназия, каза в ефира на NOVA нейният брат Александър.

По-рано от Столична дирекция на вътрешните работи съобщиха, че издирват 12-годишно момиче от кв. "Дианабад" в София.

Работата по случая е започнала след подаден сигнал на тел. 112. По първоначална информация момичето е глухонямо.

В издирването бяха мобилизирани полицейски екипи, включиха се и граждани, които обхождаха райони около дома й.

Момичето е русокосо, облечено с черна рокля до коляното, с тениска, черен клин и бежови маратонки, без връхна дреха е, съобщи по-рано братът, на детето във Facebook. По думите на брат й тя е напълно глуха и е излязла без апаратите си. Казва се Мариам.

Александър Миков / Facebook

Мариам е родена с пълна глухота и е с кохлеарен имплант. Въпреки това обаче тя свири на пиано и изнася концерти. Пианото е част от рехабилитацията на детето, но се превръща в част от нейния живот. Мариам е носител на над 30 международни отличия и е представяла България на престижни музикални форуми по света. Тя участва и във форума за деца с кохлеарни импланти, съобщава NOVA.