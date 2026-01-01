Развитието на войната в Иран отново оказа влияние както върху цените на петрола на световните пазари, така и на колонките у нас.

Само за малко повече от 10 дни има драстично покачване и при бензина и при дизела, съобщава NOVA.

На 13 юли цената на бензин А95 е била едно евро и 48 цента, а днес е евро и 54 цента за литър.

Далеч по-сериозно е поскъпването при дизела - цената за литър е била едно евро и 53 цента, а днес вече е евро и 73 цента на литър, тоест 20 цента поскъпване за 13 дни.

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Интересното е обаче, че при петрола ситуацията не е толкова тежка. Преди 13 дни цената на барел сорт „Брент” е била 83 долара за барел, за 10 дни стига до 100 долара за барел, но после следва плавен спад до 90 долара за барел.

Оказва се, че ако вече сме били на морето и лятната ни отпуска е минала, то сме платили по-малко за гориво, за да стигнем до морските вълни. И това се отчита от хората не бензиностанцията.

Собствениците на бензиностанции отчитат, че дори в началото на конфликта в Близкия Изток толкова скоростно покачване на цените не е имало. Сред тях е Николай Николов, който посочва: "Точно със 180 евро на 1000 литра е увеличението на цените за последните 10 дни. Това означава 18 евроцента на литър. От началото на войната толкова рязко и за кратко време не се беше покачвала цената".

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А поскъпването на цените на едро дори още не са се прехвърлили изцяло върху колонката. Собственикът на бензиностанция Димитър Хаджидимитров казва: "Най-много се вдигна дизеловото гориво - с 30 цента за последните 20 дни. Така че на колонката се е вдигнало с 21-22 цента. Ако се задържи същата ситуация, няма примирие, няма спиране бойните действия, тези 30 цента ще ги видим на колонката".

Потреблението обаче не е спаднало заради поскъпването. Хаджидимитров казва, че и неговият опит показва същото.

„Все още няма проблем с доставките на петрол у нас и се надявам да няма. Преди два дни разговаряхме с представители на рафинерията. Мога да кажа, че необходимите количества суров петрол са осигурени до средата на септември. Планирани са и следващи доставки, така че към момента ситуацията изглежда спокойна по отношение на снабдяването с горива в страната". Това заяви в "Интервюто в Новините на NOVA" председателят на Българска петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

По думите му единственото по-сериозно притеснение засега е свързано с цената на пропан-бутана. „При него котировките не се определят ежедневно, както е при останалите нефтопродукти, а на месечна база. Очакваме новата месечна цена, която най-вероятно ще бъде по-висока заради случващото се в Близкия изток. Вероятно ще има известно поскъпване“, обясни той.

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Според него през следващия месец и половина не се очакват затруднения с наличностите. „Към днешна дата и през следващите около месец и половина доставките са осигурени. След това вече всичко зависи от развитието на международната обстановка. Правим всичко възможно и съм убеден, че няма да има проблеми“, изрази надежда Бенчев.

Той коментира и покачването на цените по бензиностанциите. „Освен цената на суровия петрол значение имат и котировките на готовите нефтопродукти. Една рафинерия не може да продава на цена, по-ниска от международните котировки. Въпреки това, ако погледнем статистиката, България продължава да е сред държавите с най-ниски цени на бензина и дизела в Европейския съюз. Изключение е единствено Малта, която е специфичен случай“, подчерта Бенчев.

По думите му поскъпването е следствие от международната конюнктура: „Да, цените се повишиха, особено при дизела - с около 16% за една седмица. Това обаче е резултат от процесите на международните пазари. За съжаление, не можем да избягаме от тях“.

Темата за дерогациите също остава ключова за работата на бургаската рафинерия. „На 29 октомври изтича американската дерогация. Преди това, на 13 август, изтича и дерогацията по британските санкции. Правителството работи и по двата въпроса. Според мен е важно решенията да бъдат взети по-рано, защото доставките за рафинерията трябва да бъдат потвърдени предварително. Ако има яснота дори 20-30 дни по-рано, това ще даде допълнителна сигурност, че няма да възникнат проблеми с доставките на суров петрол“, изтъкна Бенчев.

Той предупреди, че при продължаване на кризата в Близкия изток последиците могат да бъдат сериозни. Но успокои: „Засега страната ни е сравнително добре. Разполагаме с работеща рафинерия и осигурени доставки, което ни поставя в по-добра позиция от някои европейски държави, които закриха собствените си рафинерии и разчитат изцяло на внос на готови горива“.