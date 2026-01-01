Главен комисар Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР, представи пред ръководния състав на Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) – Кюстендил новия директор ст. комисар Васил Йоцов. Той е временно преназначен на длъжността със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев от днес. Това съобщава на страницата си пресцентърът на МВР в Кюстендил.

Досегашният директор – ст. комисар Райчо Омерски, се връща на заеманата преди преназначението си позиция в сектор „Криминална полиция“ на ОД на МВР. Той пожела успех в работата и благодари на състава за постигнатите резултати в работата през изминалите пет месеца, през които е ръководил дирекцията, информираха от пресцентъра.

Васил Йоцов е служител в системата на МВР от 1999 година, заемал е различни изпълнителски и управленски позиции, се посочва в съобщението. Заеманата от него до днес позиция е началник на група "Оперативно-издирвателна дейност" в граничния полицейски участък "Олтоманци" към Регионална дирекция "Гранична полиция" – Драгоман.