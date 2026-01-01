Министерство на образованието и науката (МОН) съвместно с Вътрешното министерство (МВР) стартират сериозни мерки за превенция и справяне с агресията и насилието сред младите хора по повод зачестилите жестоки случаи през последните седмици в България. Това съобщиха на съвместен брифинг след заседанието на Министерския съвет ресорните министри Георги Вълчев и Иван Демерджиев.

"С МВР ще стартираме кампания, която е замислена и започната още през 2025 година. На децата не само ще се говори и ще се дават знания, но и те стават част от една дискусия. Споделят мнения, наблюдения, опит. В шест софийски училища надграждаме програма „Насилието е безсилие”, която към момента е насочена към 8 и 9 клас, но имаме за цел да достигне минимум до над 100 000 ученици в над 1000 училища. През октомври 28 работни групи с трима души - координатор, психолог и педадогически съветник, ще започнат да работят със специалисти за придобиване на допълнителна квалификация", каза просветният министър Георги Вълчев.

"Обществото и особено младите хора се превърнаха в едни блуждаещи атоми с телефони в ръцете, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка на обществото", обяви още той.

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По думите на Вълчев агресията е превзела не само училищата, но и обществения и политически живот, "за което сме отговорни всички".

"За да се справи с проблема МОН ще работи за превръщането на семейството в съюзник. Без помощ от българското семейство няма да се справим с агресията в училище и сред децата”, каза просветният министър.

Той посочи, че годините на отчитане на проекти, без да се търсят реални резултати, водят до такъв тип тежки опити млади хора да се самоизолират, да формират малки, затворени групи и под различни давления в социалните мрежи да търсят собствен героичен образ, собствена идентификация. Вълчев коментира, че агресията сред младите е идентифицирана от институциите, по проблема е работено, но разпиляно. Става въпрос за серия от програми, които са сложили фокус върху намаляване на тормоза, насилието, агресията в българското училище, като целта сега е усилията да бъдат обединени.

Министърът припомни, че вече има над 1500 действащи психолози в системата на предучилищното и училищното образование, както и над 800 педагогически специалисти, които да подпомагат проблемните деца и семейства. Вълчев заяви, че в следващите месеци МОН ще се опита да покаже и важността на извънкласните форми на работа, които предоставят форми за себеизява на младите хора. Ще обърнем погледите си и към малко изпадналото от полезрението ни българско читалище, което също предоставя изключително много форми за себеизява, себереализация на децата и на младите хора, каза още образователният министър.

Той отбеляза, че ще се направи преглед на законодателството, включително и на Закона за борба с противообществените прояви на непълнолетните и на малолетните. "Ще се опитаме да променим функционирането на общинските комисии, които следят за такъв тип прояви и най-вече ще се опитаме да обединим усилията на институциите", каза Георги Вълчев.