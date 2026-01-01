Информация, че Иран разглежда възможността за удари по американски военни обекти в Югоизточна Европа, постави България сред държавите, които могат да се окажат във фокуса на разширяване на конфликта.

Вътрешният министър Иван Демерджиев побърза да заяви, че е предприел превантивни мерки за защита на авиобаза „Безмер“. НАТО увери, че има готовност да реагира, а политическите реакции у нас варират от призиви за повече информация и гаранции за сигурността до обвинения към властта за „ликвидиране на суверенитета“.

Какво твърди Financial Times

Тази сутрин британският Financial Times съобщи, че иранските сили разглеждат възможности за атаки срещу американски активи в Югоизточна Европа в случай на нова ескалация от страна на Вашингтон. Изданието се позовава на два вътрешни източника от Техеран, близки до режима.

Сред обсъжданите възможни цели са американски обекти в България и Кипър. България е спомената във връзка с авиобаза „Безмер“, чието използване за презареждане на американски самолети с гориво е бе одобрено през предходния месец. Публикацията не твърди, че е взето решение за удар срещу България или друга европейска държава, а че става дума за обсъждани възможности според източници, близки до иранския режим.

Според информацията подобни сценарии са част от подготовката на Иран за евентуално разширяване на конфликта извън Близкия изток. Разглеждан е и вариант за атаки срещу подводна инфраструктура, включително оптични кабели в района на Ормузкия проток.

Освен това Financial Times посочва ограниченията пред способностите на Иран да нанася прецизни удари на големи разстояния. Според цитираните анализатори Иран разполага с ракети, които могат да достигнат Южна и Югоизточна Европа, но ефективността им при такива дистанции остава под въпрос.

НАТО: готови сме да реагираме

На фона на публикацията НАТО даде сигнал, че следи ситуацията и има готовност да защити своите членове.

Говорител на Алианса заявява, че възпирането и отбранителният капацитет на НАТО са силни и ефективни. Като пример са посочени четири случая през годината, при които противовъздушната отбрана на Алианса е прехванала балистични ракети, летящи от Иран към Турция.

Това е съществен елемент в оценката на риска за България: евентуален удар срещу американски обект на територията на страна от НАТО не би бил разглеждан само като двустранен въпрос между Иран и САЩ.

София: предприети са превантивни мерки

Българските власти също реагираха на информацията.

По отношение на „Безмер“ вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че са предприети мерки, координирани с Министерството на отбраната и под ръководството на премиера. По думите му те са на по-високо ниво от заплахата, която към момента се докладва от службите, а мерките са изпреварващи и се актуализират според развитието на ситуацията.

Така се очертава важна разлика между публичната информация и действията на институциите: към момента няма данни българските служби да оценяват ситуацията като непосредствена атака срещу България, но са предприети мерки за по-високо ниво на заплаха.

Политическият спор в България

Новината бързо се превърна и във вътрешнополитическа тема.

От ГЕРБ определят информацията на „Financial Times“ като сериозен сигнал, но изрично отбелязват, че тя не доказва предстоящ удар. Партията настоява правителството да информира парламента за реалното ниво на заплахата, за това кога българските служби са получили информацията и какви мерки са предприети. От ГЕРБ поставят акцент не само върху ракетни и дронови атаки, но и върху възможни терористични, прокси, кибернетични и саботажни действия.

„Възраждане“ използва новината за политическа атака срещу управляващите и твърди, че предоставянето на българска инфраструктура за американски самолети увеличава риска за страната. Партията говори за загуба на суверенитет и поставя въпроса за последствията от въвличането на България в конфликта.

От „Продължаваме промяната“ също направиха политически коментар. Асен Василев заявява, че „Financial Times“ е открил къде се намира „Безмер“, защото „Иран го е намерил“, и критикува решенията, свързани с участието на България в действията около конфликта.

Гърция

Сигналите от Техеран имат отражение и върху други държави в региона.

Според гръцкото издание „Катимерини“ Министерството на отбраната на Гърция обмисля преместването на батарея „Пейтриът“ от остров Карпатос във военноморската база Суда на остров Крит.

Причината е именно оценката, че при разширяване на американските операции в Персийския залив Иран може да разглежда американски цели в Европа като потенциални обекти за ответни действия. В Суда се намира голяма гръцка и натовска военна база.

Това показва, че темата вече не се отнася само до България. В Югоизточна Европа започва да се обсъжда необходимостта от допълнителна противовъздушна защита на обекти, свързани със САЩ и НАТО.

Кипър

Кипър, който също е споменат в публикацията на „Financial Times“, отхвърля твърдението, че островът е мишена на Иран.

Правителствени представители, цитирани от „Cyprus Mail“, заявяват, че Никозия поддържа контакт с Техеран и че „Кипър не е цел“. Те посочват, че подобни съобщения са се появявали и преди.

Това е още един важен нюанс: споменаването на дадена държава в оценка на потенциални сценарии не означава непременно, че тази държава е избрана за мишена или че има конкретен план за атака.