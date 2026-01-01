Министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира статията от Financial Times, че има евентуални заплахи при ескалация на напрежението и че Иран обмисля военни цели в Европа, включително и базата в „Безмер“. Той увери, че няма заплаха към България.

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"Не се водя от статии във вестници, а от документи, които получавам от нашите служби. Получих документ от служба "Военно разузнаване", където ясно е записано, че пряка заплаха за националната ни сигурност няма", обясни той.

Стоянов каза, че споделя мнението на военния министър на Италия, който е съобщил, че не би посъветвал Financial Times да излиза с такива изявления. Според Стоянов това са мнения, които "всяват излишна паника" сред населението и по думите му няма нужда от тях.

"Следим положението. Към момента заплаха към нашата страна наистина няма", увери той. Стоянов допълни, че документите, които изготвя служба "Военно разузнаване" отиват при премиера, председател на НС и президента. По думите му е потърсена информация от Обединеното кралство във връзка със статията. "Информацията, която получаваме от тях потвърждават нашите заключения", обясни той.

"Иран играе неговата си игра, като част от конфликта със САЩ. България не е част от конфликта, ние имаме договор със САЩ", каза още военният министър.

Financial Times: Иран обмисля удари по американски бази в Европа, „Безмер“ е сред възможните цели

По-рано стана ясно, че Иран обмисля възможността да атакува американски военни бази в Европа, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп предприеме нова ескалация на войната, съобщи Financial Times, позовавайки се на хора, близки до иранския режим.

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Според изданието иранските военни са разглеждали потенциални цели в страни от Югоизточна Европа, включително американски обекти в България и Кипър.

Източници, близки до режима в Техеран, са заявили пред Financial Times, че подобни сценарии са били обсъждани като част от подготовката на Иран за евентуално разширяване на конфликта извън Близкия изток.

България е сред споменатите държави, след като миналия месец е одобрила използването на авиобаза „Безмер“ от американски самолети за презареждане с гориво. Кипър също е разглеждан като възможна цел за ответни действия, посочва изданието.

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че е предприел превантивни мерки за защита на авиобаза „Безмер“. НАТО увери, че има готовност да реагира, а политическите реакции у нас варират от призиви за повече информация и гаранции за сигурността до обвинения към властта за „ликвидиране на суверенитета“.