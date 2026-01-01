Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира статия от Financial Times, че има евентуални заплахи при ескалация на напрежението и че Иран обмисля военни цели в Европа, включително и базата в „Безмер“.

Financial Times: Иран обмисля удари по американски бази в Европа, „Безмер“ е сред възможните цели

"По отношение на базата в "Безмер", координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на премиера, сме предприели всички възможни мерки, подсигурили сме се. Мерките са от много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация", обясни вътрешният министър. По думите му предприетите мерки са "изпреварващи", следят се постоянно ситуацията и процесите и ще продължават да се прилагат интензивни мерки, спрямо нивото на заплаха.

По-рано стана ясно, че Иран обмисля възможността да атакува американски военни бази в Европа, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп предприеме нова ескалация на войната, съобщи Financial Times, позовавайки се на хора, близки до иранския режим.

Според изданието иранските военни са разглеждали потенциални цели в страни от Югоизточна Европа, включително американски обекти в България и Кипър.

Източници, близки до режима в Техеран, са заявили пред Financial Times, че подобни сценарии са били обсъждани като част от подготовката на Иран за евентуално разширяване на конфликта извън Близкия изток.

България е сред споменатите държави, след като миналия месец е одобрила използването на авиобаза „Безмер“ от американски самолети за презареждане с гориво. Кипър също е разглеждан като възможна цел за ответни действия, посочва изданието.