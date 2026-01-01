Информацията на „Файненшъл таймс“, че Иран е оценявал възможности за удари по американски военни обекти на българска територия, е сериозен сигнал и изисква незабавна реакция от българското правителство. Това заявиха от ГЕРБ в позиция, публикувана във Facebook.

От партията подчертават, че информацията не доказва предстоящ удар, но според тях разбива „удобното самоуспокоение“, че за България няма пряка заплаха.

„В условията на тежки въоръжени конфликти сигурността не се гарантира с лозунги, а с активна дипломация, надеждни съюзи, добра разузнавателна оценка и реална готовност на институциите“, посочват от ГЕРБ.

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В позицията си партията прави и политическа препратка към премиера Румен Радев. От ГЕРБ припомнят, че като държавен глава той е предупреждавал за пряка заплаха за България, докато като министър-председател същият риск вече бил представян като въпрос на „логистика“. „Националната сигурност не може да се преувеличава преди избори и да се омаловажава след тях“, заявяват от партията.

От ГЕРБ припомнят и предходните си настоявания за пълна оценка на риска, когато кабинетът е поискал от Народното събрание разрешение за разполагане на самолети-цистерни във връзка с конфликта в Близкия изток.

Според партията сега обществото има право да знае дали извършената тогава оценка е била адекватна и дали е актуализирана на фона на новата информация.

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ГЕРБ настоява правителството да представи пред Народното събрание подробна информация за реалното ниво на заплахата.

От партията искат да стане ясно кога българските служби са получили информация за евентуални ирански сценарии и какви конкретни мерки са предприети.

Според ГЕРБ оценката на риска не трябва да се ограничава само до възможни ракетни и дронови атаки. Тя трябва да включва и потенциални терористични и прокси действия, кибератаки и саботаж.

Партията настоява още правителството да обясни какви гаранции и способности за защита са осигурени в координация със САЩ и НАТО.

ГЕРБ иска да бъде потвърдено и че използването на българска територия остава единствено в рамките на мандата, одобрен от Народното събрание.

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Сред конкретните искания на партията е и МВнР да извика иранския посланик и да поиска официално обяснение от Техеран дали българска територия, граждани или инфраструктура се разглеждат като възможни цели.

От ГЕРБ подчертават, че България няма причина да се оправдава за решенията си като суверенна държава и член на НАТО.

Партията заявява, че не настоява страната да отстъпва от съюзническите си ангажименти заради заплахи.

„Няма да приемем и кабинетът да се крие зад НАТО, без да обясни какво е договорил, какви гаранции е получил и как ще защити българските граждани“, заявяват от ГЕРБ.

В заключение партията призовава България нито да се поддава на заплахи, нито да влиза неподготвена в рискове. „Съюзите ни са стратегически избор. Сигурността на българските граждани е безусловно задължение на държавата“, завършва позицията на ГЕРБ.