Започнаха първите политически коментари у нас, след като по-рано днес на сайта на в. „Файненшъл таймс“ бе публикувана информация, че „иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза "Безмер" за зареждане на американски самолети с гориво“. Британското издание се позова на два „вътрешни източника, близки до режима“ в Техеран.

Financial Times: Иран обмисля удари по американски бази в Европа, „Безмер“ е сред възможните цели

Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев заяви, че Financial Times е намерил къде е Безмер на картата на света, "защото Иран го е намерил."

"На 22 юли „Прогресивна България“ и ДПС гласуваха за включването на България във военна операция – за първи път от 2003 г. насам. Тогава питахме Радев как са защитили България, а той ни обясни, че няма нужда от Patriot на българска територия, защото опасност няма. Явно преценката му и за това е била грешна", посочи Василев.

"Пет години опазихме България от войната. Радев ни вкара в нея само за два месеца", допълни в заключение той.