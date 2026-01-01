Перуански археолози откриха останки от скелет на възрастен мъж, датирищи отпреди около 1400 години, които „вероятно са от човешко жертвоприношение“, съобщиха ДПА и Асошиейтед прес.

Смята се, че той е бил част от специален ритуал, осъществен в близост до подножието на Уака Пуклана – древна пирамида край столицата Лима, изградена от местното население между 450 и 650 г. сл. Хр.

Според учените човекът е участвал в ритуалното затваряне в подземен воден канал, свързан с церемониален кладенец. Археолозите са открили на мястото и изработена от керамика глава на змия, допълва ДПА.

Костите ще помогнат на изследователите да разберат по-добре „ритуалите на културата Лима“ и да възстановят церемониите, провеждани преди стотици години, каза пред Асошиейтед прес археологът Гладис Пас, която е начело на изследователския екип.

Тя процъфтява между I и VII век в централния крайбрежен район на Перу, около 700 години преди възникването на империята на инките, отбелязва Асошиейтед прес.

Уака Пуклана е един от най-важните церемониални и административни центрове на тази култура, която е изчезнала векове преди група испански завоеватели да основат Лима през 1535 г. Днес пирамидата е заобиколена от паркове, озеленени улици и луксозни жилищни сгради в кварталите „Мирафлорес" и „Сан Исидро", отбелязва Асошиейтед прес.

Според перуанските власти в района край столицата Лима има над 400 археологически обекта.