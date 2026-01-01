Случка с жена, посетила храм в Шумен по време на престоя на чудотворната Хавайска Иверска мироточива икона на Пресвета Богородица, предизвика множество реакции и коментари в социалните мрежи.

За случилото се разказва протойерей Васил Василев от Шумен. По думите му на 16 август, малко преди иконата да отпътува от града, в храма „Св. Три Светители“ на площад „Кристал“ била доведена жена в „изключително тежко и тревожно състояние“.

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Свещеникът уточнява, че не се наема да поставя медицинска диагноза или да определя духовното състояние на жената. Той описва, че около нея имало духовници и хора, които се опитвали да ѝ помогнат, след което тя била доведена пред иконата.

Според разказа му след това жената постепенно се успокоила и по-късно отново преминала пред светия образ няколко пъти, като вече изглеждала спокойна.

Случката обаче предизвика множество интерпретации онлайн. В социалните мрежи се появиха коментари и предположения, че жената е била обладана от „нечист дух“ и че пред иконата е извършен своеобразен екзорсизъм.

Тези твърдения не са потвърдени от свещеника като установен факт. Самият протойерей Васил Василев подчертава, че „сам Бог знае тайните на човешката душа“ и че не би поставял диагноза на случилото се.

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Свещеникът определя преживяното като знак на Божията милост и духовно преживяване, като посочва, че за него чудото може да се изразява и в успокояването на човек, преживяващ тежък момент.

Случката се разиграла на фона на посещението в Шумен на Хавайската Иверска мироточива икона на Пресвета Богородица. Светинята пребиваваше в храм „Св. Три Светители“ с благословението на Българския патриарх Даниил и Варненския и Великопреславски митрополит Йоан.

През деня пред иконата се събрали множество миряни, които се молели за здраве и за свои близки. Свещеникът разказва, че хора идвали с различни лични тревоги, болести и надежди.

Хавайската Иверска икона е известна сред православните вярващи като мироточива светиня. Именно присъствието ѝ в Шумен и случката с жената пред нея станаха повод за широк обществен интерес и множество коментари в социалните мрежи.

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В публикацията си протойерей Васил Василев призовава вярващите да не търсят „магия“ или суеверие, а да се обръщат към Христос с молитва, като същевременно подчертава значението на медицинската помощ при заболяване.

Какво точно е предизвикало състоянието на жената и как трябва да бъде обяснена случката, не е установено. Разказът на свещеника остава свидетелство за преживяното от присъстващите, докато появилите се в социалните мрежи версии за нечист дух и екзорсизъм са интерпретации на потребители.