Стотици вярващи се покланят пред чудотворната Хавайска икона на Света Богородица в София

Стотици вярващи се стичат в митрополитския храм „Света Неделя“ в София, за да се поклонят пред чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица. Светинята привлече голям интерес още с пристигането си в България, а опашките от желаещи да се докоснат до нея не намаляват.

Чудотворната Хавайска икона на Богородица беше посрещната в София (СНИМКИ)

Dariknews.bg

Иконата ще остане за поклонение в храм „Света Неделя“ до 5 август. Всеки ден тя ще бъде достъпна за вярващите до 16:00 часа, след което ще бъде придружавана от официална делегация до различни духовни околии на Софийската епархия.

На 17 и 18 август чудотворната икона ще бъде изложена за поклонение в Рилския манастир, където също се очаква да се стекат множество поклонници от страната и чужбина.

Хавайската мироточива Иверска икона пристигна в България на 31 юли. На летище „Васил Левски“ тя беше тържествено посрещната от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Ден по-късно – на 1 август, светинята беше внесена в столичния храм „Света София – Премъдрост Божия“, откъдето започна участието ѝ в богослуженията и литийното шествие по повод празника Произхождение (изнасяне) на светия Кръст.

Dariknews.bg

Историята на чудотворната икона започва през 2007 година в православната общност в Хонолулу, щата Хавай. Тогава малко печатно копие на Иверската икона на Божията Майка започва необяснимо да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След проведено църковно проучване през 2008 година Руската православна църква зад граница официално признава иконата за чудотворна и благославя тя да бъде носена за поклонение в православни храмове по света.

Оттогава светинята е посетила хиляди храмове в Северна Америка, Европа, Австралия, Азия и други части на света. Пред нея са се поклонили милиони вярващи. Според организаторите на поклоненията са документирани множество свидетелства за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатен мир след молитва пред образа на Пресвета Богородица.

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Посещението на Хавайската мироточива Иверска икона в България е част от международната ѝ поклонническа мисия, която през последните години събира православни християни от различни държави. Очаква се и през следващите дни хиляди вярващи да се възползват от възможността да се поклонят пред една от най-почитаните православни светини, гостуващи у нас.