Служители на община Полигирос на Халкидическия полуостров са отстранили 100 чадъра и шезлонга от плажа в селището Геракини, поставени от туристи, които незаконно са ограничавали свободния достъп до плажната ивица, съобщава „Прото тема“.

Общинските служители са използвали тежка техника, включително багер, защото чадърите и шезлонгите били трайно закрепени в пясъка, а някои дори били заключени с вериги.

По-рано общината е разпространила предупредително съобщение до собствениците на чадърите и шезлонгите да ги отстранят доброволно, но мнозина не са се отзовали навреме.

Зам.-кметът на община Полигирос Василис Фардоянис подчерта, че намесата има за цел опазването на обществените пространства и прилагане на правилата.

Отстранените вещи са откарани в център за рециклиране, защото се смятат за отпадък.