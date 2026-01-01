Трагичен инцидент разтърси лондонския квартал Шепърдс Буш, след като една жена беше смъртоносно намушкана, а друга пострада при нападение на улица „Аскю“. За случая е арестуван 48-годишен мъж.
Сигналът за нападението е подаден около 8:19 ч. във вторник. Пристигналите на място полицаи открили две жени — на 52 и 32 години — с прободни рани.
Woman dies and another injured in London stabbing as man arrested– everything we know https://t.co/uqQDZggm7V pic.twitter.com/EfO0a8Q1BT— London Now (@london_now_news) August 18, 2026
Въпреки усилията на медицинския екип 52-годишната жена е починала на място. Полицията вече е уведомила нейните близки, които получават подкрепа от специално обучени служители.
Другата пострадала — 32-годишна жена — е била откарана по спешност в болница. Лекарите оценяват състоянието ѝ, като към момента не се съобщава колко тежки са нараняванията ѝ.
48-годишният заподозрян е задържан на мястото на инцидента по подозрение в убийство и опит за убийство. Първоначално той е откаран в болница като предпазна мярка, но след като е бил прегледан, е освободен и отново е задържан в полицейския арест.
One woman is dead and another in hospital after being stabbed on London street: Man, 48, is arrested https://t.co/FY4ZdpHpeI— Daily Mail (@DailyMail) August 18, 2026
Случаят се разследва като убийство, а детектив инспектор Ричард Макензи, който ръководи разследването, заяви, че полицията работи усилено, за да изясни всички обстоятелства около трагедията.
„Мислите ни са със семейството и близките на загиналата жена, както и с пострадалата“, каза Макензи.
По думите му полицията смята, че става въпрос за изолиран инцидент в жилищен район. Въпреки това властите са наясно, че случилото се ще предизвика тревога сред местните жители, поради което служители ще останат в района през целия ден.
Разследващите призовават всички, които са станали свидетели на нападението или разполагат със записи от видеонаблюдение или камери на входни врати, да се свържат с полицията.