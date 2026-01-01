Трагичен инцидент разтърси лондонския квартал Шепърдс Буш, след като една жена беше смъртоносно намушкана, а друга пострада при нападение на улица „Аскю“. За случая е арестуван 48-годишен мъж.

Сигналът за нападението е подаден около 8:19 ч. във вторник. Пристигналите на място полицаи открили две жени — на 52 и 32 години — с прободни рани.

Въпреки усилията на медицинския екип 52-годишната жена е починала на място. Полицията вече е уведомила нейните близки, които получават подкрепа от специално обучени служители.

Другата пострадала — 32-годишна жена — е била откарана по спешност в болница. Лекарите оценяват състоянието ѝ, като към момента не се съобщава колко тежки са нараняванията ѝ.

48-годишният заподозрян е задържан на мястото на инцидента по подозрение в убийство и опит за убийство. Първоначално той е откаран в болница като предпазна мярка, но след като е бил прегледан, е освободен и отново е задържан в полицейския арест.

Случаят се разследва като убийство, а детектив инспектор Ричард Макензи, който ръководи разследването, заяви, че полицията работи усилено, за да изясни всички обстоятелства около трагедията.

„Мислите ни са със семейството и близките на загиналата жена, както и с пострадалата“, каза Макензи.

По думите му полицията смята, че става въпрос за изолиран инцидент в жилищен район. Въпреки това властите са наясно, че случилото се ще предизвика тревога сред местните жители, поради което служители ще останат в района през целия ден.

Разследващите призовават всички, които са станали свидетели на нападението или разполагат със записи от видеонаблюдение или камери на входни врати, да се свържат с полицията.