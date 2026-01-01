Броят на потвърдените случаи на ебола в Демократична република Конго вече надхвърля 5000, показват правителствени данни, цитирани от Ройтерс.

Здравните власти предупреждават, че усилията за овладяване на смъртоносната болест не дават необходимия резултат.

Това е 17-ата епидемия от ебола в страната и тя се превърна в най-голямата в историята на ДР Конго по брой случаи към края на юли. През уикенда броят на смъртните случаи достигна 2378, надхвърляйки предишния антирекорд, регистриран по време на епидемията в периода 2018-2020 г.

Според последния ситуационен доклад на националния институт за обществено здраве досега са регистрирани 5021 случая. По този показател настоящата епидемия вече е втората най-тежка в света след огнището в Западна Африка през 2014-2016 г., както по брой заразени, така и по смъртни случаи.

Настоящата епидемия е причинена от вида щама Бундибуджо, за който няма одобрени ваксини или специфични лечения.

Огнището се разраства, откакто беше обявено на 15 май. Слабата здравна инфраструктура, съпротивата в някои общности, нестабилността и протестите на служители, ангажирани с овладяването на епидемията, затрудняват идентифицирането и лечението на заразените.