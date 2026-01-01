В Северна Македония през последните дни е регистриран рязък ръст на случаите на западнонилска треска, като до момента са починали четирима души, съобщават македонските медии.

През това лято здравните власти са потвърдили общо 35 случая на заболяването, предавано чрез ухапване от комари. Повечето от тях са регистрирани в района на столицата Скопие.

Преобладаващата част от пациентите са на възраст над 60 години, а при много от тях са се развили енцефалит или менингит.

До края на юли са били потвърдени само осем случая, но оттогава броят им рязко се е увеличил. Властите призоваха гражданите да използват репеленти и да предприемат мерки за предпазване от ухапвания от комари през нощта.

Западнонилската треска е вирусно заболяване, което се предава основно чрез ухапване от заразени комари. Вирусът циркулира между комарите и птиците, а хората и други бозайници могат да се заразят при ухапване.

В по-голямата част от случаите инфекцията протича без сериозни симптоми или с леки оплаквания, подобни на грип. При малка част от заразените обаче заболяването може да засегне нервната система и да доведе до тежки усложнения като енцефалит или менингит.

Рискът от тежко протичане е по-висок при хора в напреднала възраст и при пациенти с определени хронични заболявания. Според здравните власти именно възрастните хора съставляват преобладаващата част от тежките случаи в Северна Македония.

Няма специфично лечение или ваксина за хора срещу западнонилската треска. Лечението е основно поддържащо, а най-важната превенция е предпазването от ухапвания от комари.