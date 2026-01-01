Спипаха контрабандни бойни пистолети на „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“,
На 15 август на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Водачът - турски гражданин, представя редовни документи за превозваната стока - смокини, от Турция през България за Германия.
Спипаха голямо количество контрабандни пистолети на „Лесово“ (СНИМКИ/ВИДЕО)
При сканирането са установени зони с необичайни плътности. При последвалия физически контрол са открити седем различни места в шофьорската кабина, в предната част и в един от страничните шкафове за съхранение на инструменти на полуремаркето, както и до акумулатора, 45 бойни пистолета.
Контрабандните огнестрелни оръжия са задържани. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.
За последните три месеца на митническите служители са задържали 1640 броя огнестрелни оръжия, както и компоненти за тях, което е пет пъти повече от задържаното общо количество за предходните шест години от 2020 до 2025 г.