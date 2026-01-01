Спипаха контрабандни бойни пистолети на „Капитан Андреево“, съобщиха от Агенция „Митници“,

На 15 август на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Водачът - турски гражданин, представя редовни документи за превозваната стока - смокини, от Турция през България за Германия.

Спипаха голямо количество контрабандни пистолети на „Лесово“ (СНИМКИ/ВИДЕО)

При сканирането са установени зони с необичайни плътности. При последвалия физически контрол са открити седем различни места в шофьорската кабина, в предната част и в един от страничните шкафове за съхранение на инструменти на полуремаркето, както и до акумулатора, 45 бойни пистолета.

Агенция „Митници“

Контрабандните огнестрелни оръжия са задържани. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.

За последните три месеца на митническите служители са задържали 1640 броя огнестрелни оръжия, както и компоненти за тях, което е пет пъти повече от задържаното общо количество за предходните шест години от 2020 до 2025 г.