Поради авария на магистрален водопровод на централна помпена станция „Червенаково“ тази вечер ще бъде прекъснато водоподаването в осем населени места в Новозагорско, съобщиха от „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД.

Водоподаването ще бъде спряно от 21:00 часа на 19 август до отстраняване на аварията.

Без вода ще останат селата Стоил войвода, Езеро, Богданово, Любенец, Любенова махала, Млекарево, Бял кладенец и Радецки.

От водоснабдителното дружество не посочват срок за отстраняване на аварията и възстановяване на водоподаването.

През юли т.г. кметът на Нова Загора Галя Захариева настоя да се осигури финансиране за проектиране и подмяна на амортизирания водопровод. Трасето му преминава през 10 населени места, като част от него се намира под жилищни сгради в квартал "Шести" на Нова Загора, припомня БТА.