Скъпи терапии, специални кислородни камери, купища хранителни добавки - богатите китайци не се колебаят да пръскат пари, за да се пренесат колкото може по-късно в отвъдното, пише Deutsche Welle .

Никак не е добре да останеш с празни ръце в отвъдното, казва пред АРД г-жа Джао от едно село в източнокитайската провинция Шандун. Там по традиция организират пищна церемония за починалия три години след смъртта му. Обичаят изисква също така да се приготвят дарове за живота на мъртвеца в отвъдното.

За тази цел г-жа Джао е изработила от картон голяма купчина символични златни кюлчета за съпруга си, който е починал от рак. "Светът отвъд е точно като нашия", изтъква тя. "Всичко, което имаме тук, им е нужно и там. И те празнуват. Ако не изпратя пари на съпруга си, може да се окаже, че другите там имат, а той - не."

Отвъдното по-добре да се отсрочи

Г-жа Джао е възложила на специализирана фирма за погребални аксесоари да изработи от картон всичко необходимо за съпруга ѝ: триетажна вила със соларна инсталация, кола, пълен хладилник, пералня с нисък разход на енергия. След голямото тържество в присъствието на много роднини всичко се изгаря и така се предава на покойника.

Това е начин да се изрази уважение към починалите в Китай: така човек може да се почувства близо до тях, поднасяйки им подаръци. Но това разкрива и част от традиционните представи в китайските народни вярвания: отвъдното не е рай "ол инклузив", пише германската обществена медия. Вероятно затова желанието да се живее дълго или вечно е силно вкоренено в китайската култура. Легендите за еликсири на дълголетието имат дълга традиция. А сега тя се подсилва от една тенденция, пренесена в Китай от САЩ: "Longevity". Това означава да се използват всички възможни средства, които действително или предполагаемо удължават живота.

Инфлуенсърите в САЩ печелят луди пари от това. Вече съществува и цял нов бранш - за продажба на всевъзможни апарати и терапии на богатите клиенти, които искат да живеят вечно. Междувременно тенденцията е обхванала и Китай.

Колкото по-дълъг живот, толкова по-добре

У Сунвен всяка сутрин играе гимнастика в апартамента си в луксозен блок в Шанхай, като през това време носи специална кислородна маска на лицето си. 48-годишният предприемач притежава много недвижими имоти в Шанхай, но в нито един от тях няма четвърти етаж - защото числото четири на китайски звучи много сходно с думата за смърт. От известно време У е клиент на фирма, която му организира терапии за удължаване на живота - нещо като клиника за дълголетие.

Кислородният апарат симулира за клиента състав на въздуха на различни височини - чак до 5000 метра над морското равнище. "Различните нива на кислородно насищане перфектно почистват кръвоносните ми съдове", обяснява господин У пред АРД. След това взима пъстра комбинация от хапчета, предимно хранителни добавки, и си прави кръвни изследвания, за да установи какво му помага. За тази цел редовно посещава клиниката за дълголетие на компанията "Timepie". Там го посрещат с радост - той е добър клиент. Редовно получава съвети за хранене, прави си кръвни изследвания и следи състоянието на здравето си. Дългият сън е важен, разказва У, и не бива да се яде или пие твърде късно преди лягане.

Към това се добавя терапията с апарати, които се смятат за полезни за здравето: охлаждащата камера, в която човек трябва да престои няколко минути при минус 100 градуса. Или собствената кислородна камера. Членството струва около 300 000 евро годишно. Някои клиенти искат веднага и съответното домашно оборудване.

Потенциалът на "среброкосите глави"

"Понякога богатите китайци купуват нашите апарати без дори да са ги виждали", казва пред АРД една мениджърка. А дори една малка кислородна камера струва около 60 000 евро. Предприемач, пожелал да остане анонимен, дори е преустроил целия си офис, превръщайки го в огромна кислородна камера.

Китайското общество застарява бързо. Това се отнася и до поколението, което в процеса на китайския икономически възход натрупа огромни богатства. А китайското държавно ръководство съвсем официално обяви "среброкосите глави" за основен мотор на кретащата напоследък икономика. На тази застаряваща и свръхбогата прослойка от обществото залага и Ган Ю - заместник-директорката на "Timepie". "Пазарът става все по-голям и все повече фирми разкриват клиники за дълголетие, а фармацевтичните компании вече трябва да си поставят други цели, вместо да лекуват инфаркти - в бъдеще трябва да се опитат да намалят последиците от страеенето", казва тя пред АРД.

Не само Си и Путин искат вечен живот

Фактът, че темата е станала актуална и за застарялото комунистическо ръководство на държавата, стана ясен миналата година. По време на посещението на Владимир Путин в Пекин микрофоните случайно уловиха част от разговора му с президента Си Дзинпин, в който двамата си говореха как може би съвсем скоро ще има модерни медицински терапии и органови трансплантации, благодарение на които ще може да се живее до 150 години.

За хора като госпожа Джао и другите като нея, които снабдяват мъртвите си с материални вещи, подобни терапии са нещо далечно. В провинцията хората твърде често не могат да си позволят сериозно лечение, когато се разболеят тежко. По време на погребалната церемония съсед на вдовицата Джао я утешава, докато сглобява картонена кола, която ще бъде изгорена за покойника. "Някои може да не са имали кола приживе, но ето, че ние ще му изпратим една в отвъдното."