Водата от две обществени чешми в Нови пазар не е годна за пиене, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Шумен.

При извършеното пробонабиране на 11 август и проведен лабораторен контрол на водата от два местни водоизточника в града е установено, че водата от чешма „Али Чобан“, намираща се на кръстовището на ул. „Бузлуджа“ и ул. „Гоце Делчев“ в града е с отклонения по микробиологични показатели и по физикохимичен показател нитрати - при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването - 65 мг/л.

Водата от чешмата не следва да се ползва за пиене, отбелязаха от РЗИ. Водата от чешма „Бялата чешма“, намираща се на кръстовището на ул. „Васил Левски“ и ул. „Втори юни“ в Нови пазар също е с отклонения по физикохимичен показател нитрати - при допуск на показателя до 50 мг/л, резултат от изпитването е 84 мг/л. Водата от тази чешма да не се ползва за пиене от малки деца.

Получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Водата от обществени чешми в Нови пазар и в село Салманово не трябва да се ползва за пиене, предупредиха от РЗИ през юни.