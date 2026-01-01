Хората, които ежедневно консумират подсладени напитки, са изложени на по-висок риск от развитие на рак на стомаха, предупреждава ново проучване, като същевременно предполага, че изкуствените подсладители могат да намалят този риск.

Предишни изследвания свързват консумацията на подсладени напитки с повишен риск от рак на дебелото черво, гърдата и черния дроб, но данните за връзката им с рака на стомаха досега са ограничени.

Новото проучване установява, че хората, които консумират поне една порция подсладена напитка (около 240–355 мл) дневно, са изложени на два пъти по-висок риск от рак на стомаха в сравнение с тези, които консумират по-малко от една порция месечно.

„Това е първото проучване, което установява връзка между консумацията на подсладени напитки и рака на стомаха сред населението на САЩ“, заяви Андрю Чан, автор на изследването, публикувано в списание Gastro Hep Advances.

„Ракът на стомаха е петата водеща причина за смърт от рак в световен мащаб, но досега знаехме много малко за това как храненето може да допринася за развитието на това заболяване“, каза той, цитиран от „Индипендънт“.

Проучването анализира данни за здравето и начина на живот на 112 000 души, събирани в продължение на няколко десетилетия, и установява, че 278 от тях са развили рак на стомаха. Връзката е наблюдавана както при жените, така и при мъжете.

Фруктозата е била основният подсладител в напитките, консумирани от участниците, и е установено, че е свързана с по-висока честота на рак на стомаха.

При жените ежедневната консумация на повече от една подсладена напитка – пунш, лимонада или спортни напитки – е свързана с почти три пъти по-висок риск от рак на стомаха в сравнение с рядката консумация.

За разлика от това, проучването установява, че по-високата консумация на изкуствено подсладени и нискокалорични газирани напитки не е свързана с по-висока честота на рак на стомаха.

Предишни изследвания показват, че инфекцията с бактерията Хеликобактер пилори увеличава риска от рак на стомаха. В новото проучване статусът за Хеликобактер пилори е изследван при подгрупа от 940 участници и не е установена връзка между консумацията на подсладени напитки и инфекцията с бактерията.

Като основно ограничение на изследването учените посочват, че резултатите са наблюдателни и не доказват причинно-следствена връзка.

Участниците са предоставили и ограничена информация за наличието на Хеликобактер пилори и фамилна история на рак на стомаха.

Повечето участници са били бели, което ограничава възможността на изследователите да анализират различията между отделните расови и етнически групи.

Въпреки това, тъй като анализираните данни включват информация за начина на живот, събирана в продължение на много години, изследователите са успели да отчетат множество потенциални рискови фактори за рак на стомаха. Те призовават за допълнителни изследвания, които да потвърдят резултатите и да изяснят защо подсладените напитки могат да увеличават риска от рак на стомаха.