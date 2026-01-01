Нивата на кръвната захар могат да бъдат повлияни от много фактори, от физическа активност до лекарства, които приемате, и храни, които ядете, пише EatingWell.

Изданието отбелязва, че това, което пиете, също играе огромна роля. Захарните течности, като газирани напитки, енергийни напитки и подсладено кафе и чай, могат да повлияят негативно на нивата на кръвната захар по няколко причини. Подсладените със захар напитки са толкова вредни за кръвната захар, че според диетолозите те трябва да се избягват преди всичко, ако имате висока кръвна захар или диабет. Те предлагат причини, поради които това е толкова важно:

Захарта в тях се абсорбира бързо

Да, захарта в тези напитки е проблем, но липсата на други основни хранителни вещества е също толкова важна. „Повечето захарни напитки не съдържат фибри, протеини и мазнини – хранителни вещества, които помагат за забавяне на освобождаването на глюкоза в кръвния поток. Без тях захарта се абсорбира много бързо, което води до резки скокове на кръвната захар, които след това могат да бъдат последвани от рязък спад“, обясни диетологът Британи Полсън. Тя добавя, че това не е проблем само за нивата на кръвната захар. Полсън цитира статия в Medline Plus, която посочва, че скоковете и спадовете на кръвната захар могат да доведат до колебания в енергията и повишен глад.

Те могат да навредят на здравето на сърцето ви

Лесно е да се предположи, че ограничаването на наситените мазнини или редовните упражнения са всичко, което е необходимо за поддържане на здравето на сърцето. Но Американската диабетична асоциация заявява, че ако имате диабет, храните и напитките, които постоянно повишават кръвната ви захар, също могат да увеличат риска от сърдечни заболявания.

Те са пълни с празни калории

Пиенето на подсладена кафеена напитка на път за работа или вземането на газирана напитка за следобедно ободряване може да изглежда достатъчно безобидно. Но калориите в тези сладки напитки се натрупват бързо. Статия в Scientific Reports посочва, че когато ядете твърда храна, процесът на дъвчене и смилане изпраща сигнали до мозъка, че сте сити. Но течните калории остават незабелязани. „Можете да консумирате стотици калории в минута, без да се чувствате по-малко гладни“, обясни диабетоложката Тони Изабела.

Подсладените напитки с кофеин са двоен удар

Независимо дали става въпрос залате, ледено еспресо или сладък чай, много подсладени напитки също съдържат кофеин. Кофеинът в тези напитки може да не повлияе на нивата на кръвната захар при всички, но за някои може да е проблем. „При някои хора кофеинът може да повлияе на хормоните по начин, който увеличава инсулиновата резистентност и може да доведе до повишени нива на кръвната захар“, каза диетологът Шийла Патерсън.