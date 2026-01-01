14-годишен тийнейджър е задържан за притежаване на наркотични вещества от криминалисти на Второ Районно управление, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Действията на полицаите са осъществени в условията на специализирана полицейска операция във връзка с притежаването, разпространението и употребата на наркотични вещества.

По предварителна информация в междублоково пространство в пернишкия кв. „Изток“ бил проверен 14-годишен перничанин. При последвалия личен обиск от него са иззети полиетиленови топчета, съдържащи бяло прахообразно вещество с тегло около 2,5 грама, реагирало на амфетамин при извършения полеви наркотест.

Младежът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР и е образувано бързо производство.