Петима журналисти от американското издание „Ню Йорк Таймс“, отразявали въпроси, свързани със сигурността на новия президентски самолет „Еър Форс Уан“, подарен от Катар, получиха съдебни призовки. Това предизвика бърза и остра реакция в медийните среди. Мнозина определиха тази ескалация на кампанията на администрацията на Тръмп за контрол и сплашване на независимите медии като тревожна, предаде Асошиейтед прес.

„Призовките представляват сериозна ескалация на опитите на президента Тръмп да заплашва независимите медии и оказват обезкуражаващ ефект върху работата на журналистите в цялата страна“, заяви Джоди Гинсбърг, изпълнителен директор на Комитета за защита на журналистите.

Защитници на медиите и анализатори изразиха възмущение от тази тактика, дори след месеци, през които медиите, предизвикали гнева на президента Доналд Тръмп, бяха атакувани, както в съдебните зали, така и в съда на общественото мнение, отбелязва АП. Освен това достъпът на медиите до коридорите на властта беше блокиран, а домът на журналист от Вашингтон беше претърсен от федерални агенти.

„Те използват властта си, за да сплашват и демонизират професионални журналисти, които отразяват теми, неудобни за предпочитания от администрацията наратив“, заяви Франк Сесно, бивш шеф на бюрото на Си Ен Ен в Белия дом, който сега е професор по медии и обществени отношения в Университета „Джордж Вашингтон“.

Той определи призовките от петък като навлизане в „опасна и непозната територия, но те са и просто продължение на това, което сме виждали от тази администрация и този президент“.

„Не ви харесва дадено (журналистическо) разследване? Заведете дело срещу „Де Мойн Реджистър“, каза той. „Не ви харесва как е монтирано дадено интервю? Заведете дело срещу (предаването) „60 минути“. Не ви харесва отразяването на подаръка „Еър Форс Уан“? Наредете на ФБР да разследва и да призове журналистите за нещо, което, между другото, е тема от обществен интерес.“

Някои от призовките са били връчени на репортерите в домовете им, съобщи още „Ню Йорк Таймс“.

Изпратени по искане на Джей Клейтън, федералния прокурор за Манхатън, призовките имат за цел да принудят журналистите да дадат показания пред федерално голямо жури в Манхатън по-късно тази седмица, отбелязва АП.

Новият самолет, за който става дума – подарък от Катар, за чието преоборудване и модернизация администрацията на Тръмп похарчи 400 милиона долара – беше въведен в експлоатация миналата седмица. Президентът републиканец обаче реши да използва по-стар модел на „Еър Форс Уан“ на връщане от срещата на върха на НАТО в Турция.

Американският всекидневник, позовавайки се на анонимни източници, съобщи, че промяната е била направена по настояване на „Сикрет сървис“ и че по-новият самолет не разполага с някои от по-усъвършенстваните системи за сигурност на по-стария самолет, включително противоракетни способности.

В социалните медии Тръмп отрече да има опасения за сигурността.

Призовките бяха издадени, след като директорът на ФБР Каш Пател и други служители на Министерството на правосъдието се срещнаха в Белия дом в петък, за да обсъдят въпроса. „Таймс“ съобщи, че срещата е продължила около осем часа.

Фактът, че операцията е била ръководена от Белия дом, беше особено възмутителен за анализатори като Сесно, който определи координацията като „безпрецедентна“.

„Това нагледно илюстрира натиска и влиянието, които Белият дом и президентът са упражнили върху правоохранителните органи, които би трябвало да бъдат независими и да се ръководят от факти, а не от политика“, заяви той.

Министерството на правосъдието защити изпращането на призовките и заяви, че „за да бъде ясно, целта не са репортерите, а онези, които разкриват пред тях класифицирана информация“.

Националният пресклуб призова Министерството на правосъдието незабавно да оттегли призовките.