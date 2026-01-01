Във време, когато Европа е изправена пред безпрецедентни предизвикателства, наследството на Френската революция с идеалите за свобода, равенство и братство ни напомня, че силата ни е в нашето единство. Повече от всякога се нуждаем от обща визия, решителност и по-тясно сътрудничество. С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към гостите на официалния прием по повод Националния празник на Френската република, организиран от френското посолство в София.

В приветствието си държавният глава посочи, че е обща отговорността към усилията за постигане на мир на Стария континент, за укрепване на европейската сигурност, за развитието на европейските отбранителни способности. „Наша задача е да ускорим енергийния преход и да укрепим устойчивостта на нашата инфраструктура, за да запазим просперитета и конкурентоспособността на Европа“, заяви Йотова.

Президентът изтъкна отличните отношения между България и Франция, изградени върху дългогодишна традиция на приятелство, доверие и взаимно уважение. Тя подчерта сътрудничеството