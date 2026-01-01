Някога Си Дзинпин се възхищаваше на Владимир Путин. Днес той го управлява, се казва в анализ на „Уолстрийт джърнъл“.

Четири години война и икономическа изолация превърнаха руския президент в зависима фигура в отношения, които стават все по-небалансирани, а понякога и напрегнати.

Преди Путин да направи 14-ото си посещение в Китай за среща със Си, той публично даде знак, че двете страни ще постигнат пробивно споразумение в енергийния сектор. Всъщност основната цел на визитата му през май беше да убеди китайския лидер да одобри изграждането на втори газопровод между Русия и Китай, известен като „Силата на Сибир 2“. Проектът се подготвя вече две десетилетия и е от жизненоважно значение за Москва.

Руският преговорен екип, който пристигна в Пекин преди Путин, обаче се сблъска с категоричен отказ. Китайските представители ясно заявили на ръководителя на руския държавен газов гигант „Газпром“, че ще подкрепят газопровода само, ако Русия продава на Китай газ на същата по-ниска от пазарната цена, на която го доставя на вътрешния си пазар, разказват запознати с преговорите източници. На практика Пекин е поискал Кремъл да субсидира проекта.

За да подчертаят позицията си, китайските представители заявили на руската страна да не повдига отново въпроса, докато условията не бъдат променени, посочват източниците.

Ден по-късно Путин напусна китайската столица, след като подписа 42 споразумения и съвместни декларации. Сред тях обаче не беше договорът за газопровода. Пекин не даде публично обяснение за решението.

„Си прие Путин като император, който приема гост в своя замък, и след това го изпрати обратно“, заяви Йорг Вутке, германски бизнес ръководител с дългогодишен опит в отношенията между Китай и Русия.

Посещението на Путин се състоя само дни след като Си прие президента Доналд Тръмп в китайската столица на среща, представена от двете страни като разговор между равнопоставени партньори. Тръмп определи визитата си в Пекин като формат „Г-2“, съкращение от „Група на двете“. Китай оценява подобен статут, макар да избягва публичното използване на термина, за да не отчужди държавите от Глобалния юг, които са в центъра на стремежа на Си да промени световния ред.

Разбира се, няма признаци стратегическото партньорство между Пекин и Москва да е пред разпад. Напротив, подкрепата на Китай за Русия се задълбочи след началото на руската инвазия в Украйна.

Пекин помогна на руската военна икономика да продължи да функционира, като купува руски петрол на по-ниски цени, доставя компоненти, необходими за отбранителната индустрия, и осигурява финансовата инфраструктура, която позволява на Москва да преодолява западните санкции. Американски и европейски представители многократно призоваваха Китай да окаже натиск върху Русия да прекрати войната, но без съществен резултат.

Си изглежда е разбрал урока от 60-те години на миналия век, когато твърдата политика на Съветския съюз към Китай като към „младши брат“ допринесе за разпадането на тогавашния съюз. Засега китайският лидер внимателно демонстрира уважение към Путин публично, докато насаме се стреми да извлече отстъпки.

Майската визита обаче беше коренно различна от първата среща между двамата през 2013 г., когато Си избра Москва за първото си чуждестранно посещение след като стана лидер на Китай. Тогава той изрази възхищението си към руския президент и го нарече свой „модел за подражание“, според хора, запознати с разговора.

Това, което Си е ценял у Путин, е била способността му да запази място на световната сцена, въпреки че управлява икономика, силно зависима от петрола и газа, а не диверсифицирана като тези на САЩ и Китай.

Днес войната на Путин в Украйна не просто затрудни Русия. Тя даде на Си възможността да ускори промяната в баланса на силите, която вече беше започнала, превръщайки някогашното партньорство между почти равни страни в отношения, доминирани от Китай почти във всяко отношение.

Китайското външно министерство заяви в отговор до „Уолстрийт джърнъл“, че Китай и Русия поддържат тясно сътрудничество в енергетиката и други области. Двете държави, посочи ведомството, са изградили „висока степен на взаимно доверие и дълбоко приятелство“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че всяко определяне на Русия като младши партньор е погрешно, тъй като отношенията „са основани на принципа на равенството. Страните отчитат взаимните си интереси“.

Напрежение под повърхността

Макар двете страни да описват отношенията си като партньорство „без ограничения“, основата му остава сравнително тясна. То се гради повече върху общата им опозиция срещу водения от САЩ международен ред, отколкото върху споделени ценности или култура. А признаците на напрежение се увеличават.

Именно тези противоречия стоят зад смелата идея, която експерти по външна политика нарекоха „обратния Никсън“: използване на перспективата за американски инвестиции, за да бъде привлечена Русия далеч от Китай, подобно на начина, по който президентът Ричард Никсън използва напрежението между Пекин и Москва, за да установи отношения с Китай през 70-те години.

В началото на втория мандат на Тръмп държавният секретар Марко Рубио заяви, че САЩ не могат да позволят Русия да се превърне в „постоянен младши партньор“ на Китай. Идеята обаче не се реализира, след като Путин отказа да прекрати войната в Украйна.

Русия има основания да бъде разочарована от отношенията си с Пекин, а дори и да проявява предпазливост. Търговията между двете държави се е удвоила от началото на войната, но според китайски данни по-голямата част от този ръст е настъпила през първите години след инвазията през 2022 г.

Потокът от китайски стоки към Русия заля вътрешния пазар с автомобили, тежка техника, текстил и дори пилешко месо, които често са по-евтини и с по-добро качество от продукцията на руските компании.

Недоволството на руските производители създаде политически проблеми за Кремъл. След натиск от Сергей Чемезов, дългогодишен сътрудник на Путин от времето на КГБ и ръководител на основния руски отбранителен конгломерат, правителството предприе мерки за повишаване на цените на китайските автомобили, за да защити местните производители.

„Конкуренцията наистина е ожесточена, но тя е двигател на прогреса“, заяви Песков.

Русия също така все по-често открива опити за китайски шпионаж сред служители на средно ниво в държавната администрация, но Москва се въздържа да прави тези случаи публични или да ги повдига пред Пекин, за да не наруши отношенията, посочват анализатори и човек, близък до руските разузнавателни служби.

„Русия действа прагматично в тези отношения. Те знаят къде се намират спрямо Китай“, заяви Елина Рибакова, старши сътрудник в Института за международна икономика „Питърсън“ във Вашингтон.

При условията на Пекин

Днес Русия просто се нуждае от Китай много повече, отколкото Китай се нуждае от Русия.

Когато Си и Путин се срещнаха през 2013 г., Китай представляваше около 10% от общата търговия на Русия, а Европа все още беше водещият икономически партньор на Москва. Днес делът на Китай е близо 40%. Китай осигурява около една трета от приходите на Русия от износ. За сравнение, Русия представлява по-малко от 4% от общата търговия на Китай.

Някои анализатори смятат, че Китай никога няма да подпише споразумението за „Силата на Сибир 2“ с Русия, въпреки меморандума за разбирателство от миналата година.

Причината е структурна. В света има достатъчно газ, а се очаква китайското потребление на вносен газ да достигне връх през средата на 30-те години.

„Защо трябва да се обвързват с газопровод, чието изграждане ще отнеме пет или шест години, а след това да увеличат зависимостта си от Русия, когато могат да получават газ от всякакви други държави?“, заяви Вутке, партньор в базираната във Вашингтон група DGA.

Междувременно Пекин не бърза, въпреки че неотдавнашната война между САЩ и Израел с Иран е дала на китайските представители причина да преосмислят надеждността на доставките на петрол и природен газ от региона.

„По-добре е руснаците все още да бъдат оставени да се варят“, заяви Александър Габуев, директор на Центъра „Карнеги Русия Евразия“, описвайки подхода на Китай към преговорите. „Да изчакат руската икономическа ситуация да се влоши още повече, руснаците наистина да бъдат на колене, за да приемат условия, които са изгодни за Китай.“

Историята подкрепя тази стратегия. Първият газопровод „Силата на Сибир“ беше договарян 15 години, преди Москва и Пекин да постигнат споразумение през май 2014 г. Подписването стана само два месеца след анексирането на Крим от Русия, което застраши достъпа на Москва до европейско финансиране и принуди двете страни да разрешат дългогодишния спор за цените.

Докато Русия успя да запази контрола върху добивните си активи, Китай получи предимство при определянето на цената, като договори значително намаление, обвързано с цените на петрола.

„Силата на Сибир 2“ обаче ще пренася газ от находища, които някога са снабдявали Европа. Успехът му би потвърдил руското обръщане към Азия, стратегическия залог на Путин след прекъсването на икономическите връзки между Москва и Запада заради войната в Украйна.

Провалът му би показал нещо далеч по-тежко за Русия: Китай, който държи почти всички козове в отношенията, няма намерение да замести Европа като основен партньор на Москва.

Влиянието на Китай обаче далеч надхвърля енергетиката. Си е използвал икономическата мощ на страната, за да принуди Путин да направи отстъпка през последната година, твърдят китайски правителствени съветници и дипломати, запознати с въпроса.

Москва се е съгласила китайският юан да бъде основната валута на планирана регионална банка за развитие, обхващаща Централна Азия, известна като Банката за развитие на Шанхайската организация за сътрудничество.

Русия се противопоставяше на тази идея повече от десетилетие, притеснявайки се от разширяващото се китайско влияние в територии, които традиционно счита за своя сфера на влияние. Напоследък финансовата изолация принуди Москва да промени позицията си и страната даде знак, че е готова да се присъедини към банката като член, според китайски представители. В замяна Русия е поискала гаранции, че банката ще функционира извън ограниченията на западните санкции.

Други многостранни финансови институции, ръководени от Китай, не са били склонни да предоставят подобни механизми. След руската инвазия в Украйна през 2022 г. западният натиск доведе до изолирането на Русия както от базираната в Пекин Азиатска банка за инфраструктурни инвестиции, така и от Новата банка за развитие на БРИКС.

Организаторите на Шанхайската организация за сътрудничество очакват да получат меморандум за разбирателство от потенциалните членове за създаването на банката през август, преди срещата на върха на лидерите. Подобна стъпка би приближила бившите съветски републики Казахстан и Узбекистан към Пекин, който се стреми да се превърне в доминираща сила в Централна Азия.

Въпрос на престиж

Кадрите от последното посещение на Путин в Пекин веднага привлякоха внимание. Китайските държавни медии публикуваха снимки на Путин до огромен портрет на двамата лидери. Погледнат отстрани, портретът изглеждаше така, сякаш Си се извисява над Путин, който го гледа с възхищение.

Китайски дипломати заявиха пред „Уолстрийт джърнъл“, че композицията не е имала за цел да унижи Путин по никакъв начин. Чувствителността на руския президент към подобни символи на статута му е добре документирана.

Когато бившият президент на САЩ Барак Обама някога сравни стойката и езика на тялото на Путин с „отегченото дете в задната част на класната стая“, коментарът предизвика яростната му реакция. Отношенията между Путин и Обама изпаднаха в дълбока криза.

„Той е много емоционален по този въпрос. Всеки, който се е отнесъл към него с пренебрежение, това остава в съзнанието на Путин“, заяви Сергей Радченко, специалист по Русия в Училището за международни изследвания „Джонс Хопкинс“.

Историята на китайско-руските отношения показва какво се случва, когато водещият партньор прекали с демонстрацията на превъзходство. Когато Мао Дзедун посещава Москва през 1950 г., за да създаде китайско-съветския съюз, съветската пропаганда изобразява Сталин като малко по-висок от Мао, внимателно подбран символ за това кой е „по-големият брат“. В действителност Мао е бил с поне 10 сантиметра по-висок от ниския Сталин.

Именно подобното настояване за доминация в крайна сметка разрушава съюза през 60-те години, разрив, който отнема десетилетия за преодоляване и дава на Вашингтон огромно стратегическо предимство.

„Урокът от тези отношения е, че не трябва да използваш позицията си на старши партньор, за да унижаваш младшия“, заяви Радченко.

Засега Си се придържа към този урок, като предоставя пространство на Путин и запазва публичното впечатление за равнопоставеност, въпреки че реалният баланс на силите се е променил решително в полза на Китай.

Управлението на отслабен партньор обаче се оказва по-трудно, отколкото Пекин е очаквал.

Китай е все по-обезпокоен от задълбочаващото се военно сътрудничество между Русия и Северна Корея, която изпрати войници да се сражават заедно с руските сили в Украйна. Това развитие тревожи китайските представители, които отдавна считат Пхенян за част от собствената си сфера на влияние.

Пекин се опасява най-вече, че евентуално предаване на руски технологии може да подобри ядрените или подводните способности на Северна Корея и незабавно да сближи Южна Корея и Япония със САЩ. Това би подкопало усилията на Китай да използва напрежението между Сеул и Вашингтон и да привлече Южна Корея към своя орбита.

Когато Путин направи първото си чуждестранно посещение след преизбирането си през март 2024 г., вот, широко критикуван на Запад като несвободен и несправедлив, първоначалният му план беше да посети Пекин и след това директно да отпътува за Пхенян.

Китайската страна поискала двете визити да бъдат разделени, тъй като последователно посещение в Китай и Северна Корея би засилило наратива за „ос на авторитарни държави“, който Пекин се стреми да избегне. Путин се съобразил и променил маршрута си, като включил Виетнам.

Китайското външно министерство заяви, че Пекин уважава „приятелските контакти“ между Русия и Северна Корея и че отношенията им „допринасят за насърчаването на мира и стабилността“.

Путин е настоявал насаме за тристранна среща между Русия, Китай и Северна Корея, но Пекин е отхвърлил предложението, твърдят запознати с въпроса.

Вместо това Си посети Пхенян в началото на юни за първи път от седем години. Анализатори смятат, че визитата е била опит да се подчертае, че именно Пекин, а не Москва, остава основният покровител на Северна Корея.

Като част от този подход Китай е оставил настрана дългогодишното си настояване Пхенян да поеме ангажимент за ядрено разоръжаване, преди да получи по-дълбока китайска подкрепа.

„По принцип Китай не се е отказал от денуклеаризацията. Реализирането на безядрен Корейски полуостров остава дългосрочната цел. Но в краткосрочен план Китай вече няма да превръща денуклеаризацията в предварително условие за всяко взаимодействие със Северна Корея“, заяви Юн Сун, директор на китайската програма в аналитичния център „Стимсън“.

Засега дългосрочната стратегия на Пекин остава непроменена. Китай тихомълком изгражда отношения в Русия, които надхвърлят Путин, като установява връзки с представители на властта и елити, които ще определят бъдещето на страната след неговото оттегляне.

Според някои анализатори антизападните настроения са станали толкова дълбоко вкоренени в руското общество и институции, че ще надживеят човека, който ги е насърчил.

Тази посока води към сценарий, който преди десетилетие би изглеждал немислим за Русия.

„Китай наистина има много добър шанс да превърне Русия в нещо като гигантски Лаос или гигантски Пакистан“, заяви Габуев. „Страна, която е много по-зависима от Китай, много по-свързана с Китай и която гледа към Китай като към модел и източник на модерност.“