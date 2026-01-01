Делото за смъртта на 23-годишния Йордан Бозуков от Хасково, загинал след катастрофа край Димитровград, започва отначало в Окръжния съд в Хасково, съобщиха от съда. Разпоредителното заседание е насрочено за 27 август.

Делото е образувано повторно, след като Апелативният съд в Пловдив отмени присъдата на хасковските магистрати, с която подсъдимият Лютви Хасан беше осъден на седем години лишаване от свобода и върна делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

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Присъдата на Хасковския окръжен съд е отменена с решение на мнозинството от тричленния състав на Апелативния съд в Пловдив, тъй като делото е било разгледано и решено от незаконен съдебен състав. Причината е, че един съдебен заседател е участвал в разпоредителното заседание, а друг - при разглеждането и решаването на делото.

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С присъда от 15 януари тази година Окръжният съд в Хасково призна Лютви Хасан за виновен за причиняване по непредпазливост на смъртта на Йордан Бозуков при пътнотранспортно произшествие, станало на 20 март 2023 г. на пътя между Хасково и Димитровград. Според обвинението мъжът, който е с двойно гражданство- българско и турско, е управлявал автомобила си с концентрация на алкохол в кръвта 2,03 промила, застигнал е и е ударил отзад автомобила, управляван от 23-годишния Бозуков. След удара колата на младия мъж се блъснала в бетонна стена. Пострадалият почина осем дни по-късно в болница.

След катастрофата обвиняемият напусна страната и замина за Турция. На 13 март 2025 г. той се предаде доброволно на българските власти на граничния контролно-пропускателен пункт „Лесово“.