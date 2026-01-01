„Столична община започва поетапна и мащабна оптимизация на трамвайния транспорт в София, насочена към по-предвидим, по-бърз и по-добре синхронизиран градски транспорт,“ това заяви заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев в интервю за Радио София по повод приетия от Столичния общински съвет доклад за оптимизация на трамвайната мрежа в столицата.

„Основната ни цел е да бъде премахнато т.нар. „пакетно движение“, при което няколко трамвая пристигат едновременно, а след това следва дълъг интервал без обслужване. Там, където има повече от една линия, комбинираният интервал ще бъде значително по-кратък – 6 минути между две линии и 4 минути между три линии, подобно на организацията на движение в метрото,“ допълни той.

Новият модел предвижда синхронизиране на разписанията в общите участъци на линиите, така че превозните средства да се движат равномерно и с по-кратки интервали. Паралелно с това Столична община работи по оптимизация на светофарните уредби и въвеждане на „зелена вълна“ за обществения транспорт.

„Интервалите, които са определени в схемата, дават възможност линиите в общите участъци да минават не заедно, а на интервал една от друга“, посочи Чаушев. По думите му това ще бъде подпомогнато и от оптимизация на светофарно-регулираните кръстовища и поетапното въвеждане на „зелена вълна“ за обществения транспорт.

Сред основните акценти в оптимизацията е удължаването на трамвайна линия №8 от ж.к. „Люлин 5“ до пл. „Журналист“, което ще осигури директна връзка между един от най-големите столични квартали и централната градска част. С новата организация се създават и допълнителни връзки между южните, северните и западните части на София чрез новите линии №13 и №17, както и чрез промените в маршрутите на линии №1 и №3.

Заместник-кметът поясни, че оптимизацията е разработена на база анализ на реалното натоварване на линиите и пътникопотока в различните направления, така че наличният ресурс да бъде използван по-ефективно и да се подобри обслужването в най-натоварените участъци.

Като пример за вече постигнати резултати Чаушев посочи синхронизацията по трамвайна линия №5, в резултат на която пътуването от Княжево до центъра е намалено с 10 минути спрямо периода преди ремонта.

По думите му новата организация ще бъде въведена поетапно до края на годината, включително и с оглед на предстоящия ремонт на трамвайното трасе по бул. „Мария Луиза“. По време на строителните дейности ще бъдат осигурени алтернативни връзки с метрото и друг обществен транспорт, така че да се минимизират неудобствата за гражданите.

„Работим усилено по обновяване на трамвайния парк. Това е една от най-важните задачи пред нас, защото разходите за поддръжка на старите трамваи вече са изключително високи“, заяви заместник-кметът. По думите му модернизацията на подвижния състав е ключова не само за комфорта на пътниците, но и за финансовата устойчивост на системата.

Той подчерта, че успешното реализиране на реформите ще позволи в следващ етап Столична община да продължи работата и по бъдещи инфраструктурни проекти, включително развитието на ринговия трамвай и по-добрата интеграция между различните видове обществен транспорт.