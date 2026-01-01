Мъж, бягащ от служители имиграционните служби и федерални агенти във Флорида, е бил блъснат и убит от камион с ремарке, предаде Асошиейтед Прес, като се позова на местните власти.

Двадесет и осем годишният мъж бил един от четиримата пътници в автомобил на паркинга на бензиностанция и магазин за стоки от първа необходимост в Сейнт Огъстин.

По време на акция на агенти от Агенцията за имиграционен и митнически контрол на САЩ (ICE, АЙС), както и от Службата за разследвания на Министерството на вътрешната сигурност, четирима мъже избягали пеша от автомобила, като единият от тях се опитал да пресече натоварено пътно платно и се озовал на пътя на камиона, се казва в изявление на полицията във Флорида.

Това е третият смъртен случай, свързан със конфронтации с агенти на АЙС, в рамките на около седмица, след като в Тексас и в Мейн имаше случаи на застреляни хора.

АЙС и Министерството на вътрешната сигурност на САЩ към момента не са отговорили на запитвания за коментар, посочва АП.