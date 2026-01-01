Изследване на професор Розан Крюгер от Университета "Грифит" в Австралия установи връзка между хронотипа на съня и хранителните навици, а оттам - и потенциалните рискове за метаболитното здраве.

Изследването обхваща 287 европейски и тихоокеански новозеландски жени на възраст между 18 и 45 години, разделени на две групи - със сутрешен хронотип (ранобудници) и с вечерен хронотип (нощни птици). Резултатите показват, че жените с вечерен хронотип консумират по-малко храна сутрин - между 3:00 и 9:59 ч., но значително повече късно вечер и през нощта - между 20:00 ч. и 2:59 ч., докато при жените със сутрешен хронотип моделът е обратен.

Нощните птици са по-склонни да имат по-нисък прием на енергия и протеини сутрин, като консумират предимно храни с високо съдържание на енергия, въглехидрати и мазнини късно вечер и през нощта. Този модел на хранене е свързан с по-висок процент телесни мазнини, включително в областта на корема, както и с по-високи нива на кръвната захар и липидите. Според изследването консумацията на храна през периода, в който организмът обичайно почива и гладува, води до по-голямо натрупване на енергия, вместо до нейното изразходване, което може да увеличи риска от затлъстяване.

Жените с предпочитание към по-късен час за лягане и събуждане освен това показват по-висок индекс на телесна маса, по-висок процент телесни мазнини, по-неблагоприятен липиден профил и по-лоши показатели за регулация на кръвната захар в сравнение с жените със сутрешен хронотип.

Професор Крюгер посочи, че изследването подчертава значението на времето на хранене като фактор, сравним по важност с вида на консумираната храна, и че ограничаването на късното нощно хранене би могло да бъде ефективна стратегия за подобряване на здравето при хора с вечерен хронотип. Тя добави, че резултатите потвърждават ролята на хрононутрицията - клон на науката, който изследва връзката между времето на хранене и метаболитното здраве - в превенцията на затлъстяването и метаболитните заболявания.