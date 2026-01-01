Твърде малкото или твърде многото сън може да ускори стареенето на мозъка, сърцето, белите дробове и имунната система и да бъде свързано с редица заболявания, съобщи „Евронюз“.

Международен екип от учени е анализирал данни на близо половин милион участници от британската база UK Biobank и е установил ясна закономерност.

Хората, които редовно спят под шест часа или над осем часа, показват признаци на по-бързо биологично стареене на организма.

Изследователите са използвали т.нар. „биологични часовници на стареенето“ — инструменти с изкуствен интелект, които оценяват дали даден човек старее по-бързо или по-бавно спрямо реалната си възраст въз основа на мозъчни сканирания, кръвни показатели и химически маркери в организма.

Резултатите показват U-образна зависимост — най-добри показатели имат хората със средна продължителност на съня, докато при двете крайности се наблюдава по-силно биологично стареене.

Връзката е отчетена при различни органи и системи, включително мозъка, белите дробове, черния дроб, имунната система, кожата и метаболизма.

Недостатъчният сън е свързан с по-висок риск от депресия и тревожност, както и със сърдечни заболявания, диабет тип 2, затлъстяване, астма и храносмилателни проблеми.

„Широкият модел мозък–тяло е важен, защото показва, че продължителността на съня е дълбоко заложена в цялостната ни физиология“, заяви водещият автор на изследването Джунхао Уън от Колумбийския университет в САЩ.

Според учените прекалено дългият сън също е свързан със здравословни проблеми, макар че в някои случаи той може да е резултат от вече съществуващи заболявания.

Изследователите подчертават, че проучването не доказва пряка причинно-следствена връзка между съня и стареенето, а показва силна зависимост между тях.