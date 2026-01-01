Мъж стреля с въздушен пистолет със сачми по група младежи след пререкание в столичния квартал „Надежда“, в близост до метростанция „Хан Кубрат“, съобщиха от пресцентъра на МВР. Мъжът се издирва.

В групата младежи са били две момичета и едно момче. По първоначална информация са пострадали мъж и жена. 30-годишна жена е прегледана в болнично заведение и освободена с диагноза "повърхностна травма на шията". В болница за прегледи е откаран и 36-годишен нидерландски гражданин с наранявания в областта на ръката. И двамата пострадали са настанени в УМБАЛ „Царица Йоанна“.

На място е изпратен екип на бърза помощ. Продължават процесуално-следствените действия, като се изясняват всички факти и обстоятелства по случая.