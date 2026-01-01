Двама български граждани, жена на 51 години и мъж на 52 години, са били задържани от гръцките власти в Серес за незаконен внос на големи количества препарати за растителна защита, съобщава регионалният сайт „Вория“.
Българите са били задържани на гръцка територия в сряда в туристически автобус малко след граничния преход Кулата/Промахон. При проверка било установено, че те пренасят 120 опаковки пестицид с вместимост от 1 литър всяка. В противоречие с гръцкото законодателство те имали етикети на чужд език и не били придружени с необходимите документи.
Προμαχώνας: Σύλληψη δύο ατόμων για μεταφορά παράνομων φυτοφαρμάκων https://t.co/YF5Gpz4y5W— infonews24 (@infonews24_) June 4, 2026
Преписката срещу задържаните ще бъде изпратена в Първоинстанционната прокуратура в Серес.