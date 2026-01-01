Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков каза на брифинг, че "следващата страница", която ще представи ще бъде да покаже начинът, по който са сключвани договори, подписвани са анекси.

"Последните години все пак има една добра тенденция - започнаха да се сключват договори за основни ремонти на пътищата и да се правят проекти, но обществото се интересува да разбере кой кога и как е подписал всички тези договори за основни ремонти", каза той.

По думите на Шишков има сключени около 30 договора за основни ремонти на пътищата, фирмите, които са се появявали и развивали във времето назад, той определи като "фирмите на наследството".

"Не сме избрали фирмите, не са наши, единственият начин да се ремонтират пътищата, са по този начин - по Закона за обществените поръчки, по пътищата безспорно трябва да започнат да се изпълняват тези основни ремонти", обясни той.