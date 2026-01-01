От днес гражданите, институциите и бизнесът могат да се запознаят с договорите за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа в страната. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов, който заедно с председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. Тодор Анастасов и съветника инж. Йордан Терзиев представи платформата.

В нея са публикувани всички договори за текущ ремонт и поддръжка на АПИ. На web портала освен карта на републиканската пътна мрежа всеки може да получи ясна информация в кой участък текат ремонти, в кой предстоят, както и къде дейностите са приключени и участъкът вече е в гаранция.

Така вече се знае кой участък е в гаранционен срок и ще може да подаде сигнал, ако забележи нередности. Публикувани са и данни за стойността на ремонтните дейности, за възложителя, коя е фирмата изпълнител, платените средства, кога е започнал и кога трябва да завърши ремонтът и др.

МРРБ

„Платформата е част от ангажимента ми пред премиера г-н Андрей Гюров да направя дейностите, договорите и потоците на пари в АПИ прозрачни. Вече е факт аналогична система и за общинските проекти, за които вече има прозрачност на процесите и проследимост как парите са стигали и в момента стигат до общините. В АПИ първата стъпка е да покажем на обществото най-обсъжданите договори за текущ ремонт и поддръжка. Защото по тях се харчи повече от половината от бюджета за пътища, а в същото време са лицето на пътното поддържане, защото всеки пътува по тези пътища и е консуматор на договорите“, коментира министър Найденов.

Той подчерта, че разработката е плод на денонощен труд за организиране на огромен обем от данни. Инж. Йордан Терзиев подчерта, че картата е динамична и използва принципа на линейното рефериране. Цялата информация е структурирана и достъпна за изтегляне, което позволява на анализатори и граждани да извършват независим контрол. На следващ етап се предвижда надграждане и с останалите договори, които сключва пътната агенция – за ремонт на знаци, пътна маркировка, мантинели, основни ремонти и др.

„Идеята е картата да се обновява своевременно от АПИ, откъдето ще се качват договорите след подписване и така ще подобрим и координацията в самата агенция, защото е много по-лесно, когато има създадено електронно досие на една пътна отсечка“, каза още инж. Терзиев. Линк ще води и към сключените рамкови договори за пътно поддържане. Към момента на представянето на картата общата стойност на възлаганията за текущ ремонт и поддръжка в страната възлиза на над 1,4 млрд. евро. Тази сума обхваща всички активни, планирани и вече завършени задания по действащите рамкови договори с пътноподдържащите фирми. На картата може да се види разпределението на тези средства по конкретни области, пътища и отделни отсечки.

Инж. Тодор Анастасов информира, че в момента АПИ преразглежда всички договори за възлагане на текущи ремонти и поддържане. Една от причините е, че част от тях изтичат и трябва да се възлагат нови процедури, които отнемат около година. В този период от време ще се осмисли как процедурите да се подобрят и да се извадят поуки от направеното до момента, за да не се случват подобни нарушения. „Ние трябва да оценим по-добре състоянието на настилките, на базата на което да има реалистично възлагане. Трябва да помислим и за продължителността и харченето на средства, така че да не се допуска това, което се случи в момента с тези поръчки“, коментира инж. Анастасов.

Той каза още, че ресурсът е ограничен и месечните задания, които се дават на фирмите по рамкови договори, ще се сведат до минимум, но така че да се гарантират безопасността и комфортът на пътуване. Ще се спре и практиката основни ремонти да се правят под формата на превантивни или текущи. „Търсим баланс да постигнем максимално качество за парите, с които разполагаме“, посочи инж. Анастасов.

Той информира още, че по време на празничните дни не се предвиждат ремонти по републиканската пътна мрежа, за да не се пречи на трафика. Планираните ремонти за тази година ще започнат след празниците.