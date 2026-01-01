Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов каза на брифинг пред журналисти, че в АПИ вече има пълен достъп до договорите за години назад.

Стъпка към прозрачност: Карта показва как се харчат парите за пътища у нас

"Това бедствие (свлачището на пътя Смолян-Пампорово) заглушава всичко, което ние сега искаме да разкажем. Нещо, което за първи път се случва в историята на АПИ, това е пълен достъп до договорите за години назад, обработени и качени данни чрез уеб картографски портал. Имаме едно георафиниране, договорите вече са качени на карта, за всеки един пътен участък - може да се види като досие на пътния участък какво се е случило последните години", обясни той.

"В АПИ за първи път се запали лампата - има пълно осветление на процесите, а те минават през договорите. Всички пари, които са изхарчени и ще бъдат изхарчени - вече са напълно прозрачни и всеки може да си ги разгледа по най-удобния начин с уеб картите и информационните системи", каза той.

Найденов уточни, че договорите са за 752 участъка от репубиканската пътна мрежа на обща стойност над 5 млрд. евро. Най-стартият договор е от 7 август 2014, а най-новият - от 3 април 2026 година, каза още министърът.

"Другото революционно нещо, което се направи е за организацията на процесите, данните и договорите в самото АПИ. Въведен е железен ред, който е направен по условията и стандартите на една модерна корпорация', обясни той.

Всички договори са разделени в 4 категории - ново строителство, основен ремонт, текущ ремонт и поддръжка, каза Йордан Терзиев, съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Вече има директен достъп с линк до портала с обществени поръчки, обясни още той. "Всеки един гражданин, когато хване един път, например магистрала, може да види колко договори има привързани към този път и колко е общата стойност. За да подсигурим обновяването на системата - създали сме администрация, която е достъпна", каза Терзиев.