Общо 6474 са регистрираните повиквания на единния европейски номер за спешни повиквания 112 през изминалото денонощие, съобщиха от Дирекция „Национална система 112“ към МВР.

Сигналите, насочени към центровете за Спешна медицинска помощ са 2130, а тези за транспортни произшествия са 250. Получените обаждания за бедствия са осем, за пожари са 724, за аварии – 216, а за изгубени или бедстващи хора са 62.

Само за 24 часа: телефон 112 прегря от над 5700 сигнала

Сигналите за престъпления против личността са 1813, а такива против собствеността са 148. Получени са четири обаждания за рисково шофиране и гонки, както и един сигнал за нелегални мигранти или бежанци.

Получено е едно трансгранично входящо обаждане от Нидерландия, в което българска гражданка съобщава за агресия от съпруга си. Насочен екип на полиция.

За едно събитие или инцидент е възможно да са постъпили две или повече обаждания, уточниха от МВР.