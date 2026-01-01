„Виждам, че посещението ми породи доста вълнение и доста реакции от някои хора, а мога да им кажа, че тези вълнения са основателни“. Това каза пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, след завръщането си от САЩ, където беше на работно посещение.

„Проведохме много срещи и от моя гледна точка те бяха резултатни. Установихме директни канали за връзка – нещо много важно. Имаме сходни разбирания по няколко важни въпроса. Включително, че трябва да се положат усилия за ефективността на наложените санкции по закона „Магнитски“ спрямо санкционирани лица, в това число и българи, попадащи в този списък. Трябва да се предприемат действия спрямо тези, които активно им помагат да избягват санкциите – нещо, което е недопустимо.

Трябва внимателно да се анализират техните действия, така че да бъдат обект на внимание не само на българските правоохранителни органи, а и на правоохранителните органи в Съединените американски щати, защото част от тези действия могат да бъдат третирани като федерални престъпления с всички произтичащи от това последици.

Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече, защото разбрахме, че има сериозен интерес да бъдат установени хората, които правят опити да избегнат санкциите или извършват престъпления не само на територията на България, а и престъпна дейност, която може да бъде квалифицирана като федерално престъпление по законите на Съединените американски щати. Така че тепърва още много информация ще постъпи.

Темата на разговорите беше тези санкции да бъдат ефективни и лицата, на които са наложени, да ги търпят ефективно, а не да ги заобикалят по елементарен начин - с помощта на други, обясни Демерджиев.

И в двата случая може да има извършени престъпления. Уговорихме се да бъдат представени доказателства и Федералната прокуратура да прецени дали има извършени престъпления, засягащи правото на Съединените американски щати и тяхната юрисдикция.

А ние работим активно в България. Нека не забравяме, че това са два паралелни процеса, които следваме. Работим активно, за да установим по силата на българското законодателство има ли извършени нарушения и има ли извършени престъпления.

На 8 юли от МВР съобщиха, че, имат готовност да предостави доказателства на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ за прилагането на санкциите по „Магнитски“.

Попитан какви мерки са коментирани от САЩ, той отговори: "коментирани са всякакви мерки, включително образуване на наказателни производства с всички произтичащи от това последици. Предполагам знаете какви са последиците – призоваване на съответните лица и привличането им към наказателна отговорност".