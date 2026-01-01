Министерството на вътрешните работи е влязло в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, съобщиха от ведомството.

От МВР посочват, че българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които счита за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по Глобалния закон „Магнитски“.

В писмо до OFAC, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва:

„В хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции.“

В документа се казва още:

„Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания.“

От МВР уточняват, че са в готовност да окажат съдействие на OFAC, като предоставят информацията и материалите, с които разполагат, когато това бъде необходимо във връзка с прилагането на санкциите по Глобалния закон „Магнитски“.

Калин Стоянов сезира OFAC за притискане на прокурори от министър Демерджиев

Глобалният закон „Магнитски“ позволява на САЩ да налагат санкции на чуждестранни граждани и организации, за които има данни за тежка корупция или нарушения на човешките права. Санкциите включват блокиране на активи и ограничения за достъп до американската финансова система.

Малко по-късно депутатът от ДПС Калин Стоянов обяви, че на свой ред ще сезира Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) заради вътрешния министър.

Поводът са „опитите на министъра да притиска отделни прокурори да прекратят делото, по което той е привлечен в качеството на обвиняем“. Става дума за сигнал на Стоянов от 2023 г., по който през 2025 г. е повдигнато обвинение за корупционно престъпление, извършено от Демерджиев в качеството му на служебен вътрешен министър през 2022 г. По думите на депутата настоящият вътрешен министър "търси “кошаревски” свидетели с цел саморазправа".