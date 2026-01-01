Едно от децата, коиото са изпратени за лечение в Германия, е на 12 години и трябва да му се направи трансплантация на стволови клетки. То не е изпратено само за трансплантация, а за цялостно лечение. Освен че заболяването е рядко, то е в тежка форма - придобита форма на апластична анемия. Това каза на брифинг за медиите доц. д-р Боряна Аврамова – началник на Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ.

Детето е с един от най-тежките варианти на този тип анемия. Във военнотранспортния самолет "Спартан", с който тази сутрин бе транспортирано от ИСУЛ, са били детският онкохематолог д-р Йолин Дончева, д-р Благомир Здравков - главен експерт по авиационна медицина и реаниматор, както и екип, вероятно от Военномедицинска академия.

За два дни: НЗОК осигури лечение в чужбина на три тежко болни деца

Около един месец детето е лекувано в ИСУЛ. Една част от времето беше посветена на диагнозата, което също не става бързо и лесно, тъй като се правят специални изследвания, включително изпращахме в чужбина за някои от изследванията, каза доц. Аврамова.

Тя разказа, че когато са разбрали, че няма напълно съвместим брат или сестра като подходящи донори, са предприели стъпки към осигуряване на най-подходящото място за лечението на детето.

„Това не е нещо нечувано, ние и друг път сме имали такива случаи. Отдавна работим с клиниката във Фрайбург, ние лекуваме пациентите по техните протоколи, също така за лечение на подобни заболявания, и това е пример за добра колаборация, така че на всеки нуждаещ се пациент да бъде намерено най-доброто място за лечение“, коментира доц. Аврамова.

Транспортираха дете за лечение в Германия с военния самолет „Спартан“

Доц. Аврамова поясни, че при такива пациенти първата възможност за лечение е трансплантация от напълно съвместим фамилен донор от брат или сестра. При изследванията, които направихме, видяхме, че детето няма такава съвместимост с фамилен, както и нефамилен донор, посочи доц. Аврамова.

Тя поясни, че всички последващи терапии, както и варианти за трансплантация, изискват по-специална подготовка, тъй като ще има трудности при намирането на напълно съвместим нефамилен донор. Много е важно това да бъде извършено в център с голям опит за лечение на такива заболявания като трансплантационния център в Фрайбург, където не за първи път изпращаме пациенти с такъв тип заболяване, каза доц. Аврамова. Тъй като това са редки състояния, в цяла Европа лечението на тези пациенти е съсредоточено в няколко такива клиники, добави тя.

Това са редки състояния и са диагностицирани, общо взето, по един-два случая годишно, но не всички пациенти с това заболяване изпращаме в чужбина, разказа тя. Когато намираме напълно съвместим фамилен донор, брат или сестра, с което се започва при деца, правим тези трансплантации и тук, посочи доц. Аврамова.

Тя посочи, че състоянието на детето не е животозастрашаващо, но трябва максимално бързо да се действа, за да не настъпят усложнения. Целият процес, предполагам, че ще отнеме 2-3 месеца. Това, което предполагам, че ще направят колегите, да повторят някои от изследванията и да съставят план за лечението. Тъй като и там не става светкавично осигуряването на донора и на трансплантацията, каза доц. Аврамова. После, ако всичко, надявам се, мине добре, детето ще бъде върнато тук за наблюдение, уточни тя.

Много бързо беше осъществена и колаборацията с институциите, от които зависи това – със здравната къса, с министерството и нещата се случиха доста бързо, коментира още доц. Аврамова.

Националната здравноосигурителна каса осигури в рамките на два дни одобрението за лечението на общо три деца, нуждаещи се от спешно високоспециализирано лечение в чужбина – трансплантация на стволови клетки в Германия и чернодробни трансплантации в лечебни заведения в Германия и Италия, съобщиха по рано днес от НЗОК.

Вчера друго дете беше транспортирано за лечение в Германия с военнотранспортен самолет „Спартан“. Самолетът излетя от летище „Васил Левски“ – София в 10:22 ч. и извърши полет до летище Щутгарт, Германия, където пациентът беше предаден за последващо лечение.