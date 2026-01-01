Екипаж на 16-а авиационна база от състава на Военновъздушните сили (ВВС) изпълни успешно задача за въздушен транспорт на дете до Германия.

Военнотранспортният самолет C-27J Spartan излетя от летище „Васил Левски“ – София в 10:22 ч. и извърши полет до летище Щутгарт, където детето беше предаден за последващо лечение. Самолетът се завърна обратно в България в 17:21 ч.

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Мисията е изпълнена по искане на Министерството на здравеопазването при спазване на всички изисквания за безопасност на полетите и медицинското осигуряване.

Екипажът на самолета е бил в състав командир майор Евгени Златанов, втори пилот капитан Борис Тодоров, бордни инженери капитан Митко Пергов и старши лейтенант Камен Димитров, както и бордна медицинска сестра старшина Мария Борисова.

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От ВВС посочват, че благодарение на подготовката и професионализма на летателния и инженерно-техническия състав задачата е изпълнена успешно и в рамките на планирания график.

Военнотранспортният самолет C-27J Spartan се използва за медицински евакуации, хуманитарни мисии и задачи в обществен интерес както в страната, така и извън нея.