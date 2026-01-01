Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е одобрила в рамките на два дни лечението в чужбина на три деца, нуждаещи се от спешни животоспасяващи трансплантации.

Две от децата ще бъдат лекувани в Германия, където предстоят трансплантация на стволови клетки и чернодробна трансплантация, а третото ще бъде подложено на чернодробна трансплантация в Италия.

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Заради тежкото им здравословно състояние и непосредствения риск за живота им е била организирана спешна медицинска евакуация. За транспортирането е използвана санитарната авиация на Военновъздушните сили, като децата са придружени от специализирани медицински екипи. Осигурен е и специализиран наземен транспорт от летищата в Германия и Италия до лечебните заведения, в които ще бъдат извършени трансплантациите.

От НЗОК посочват, че организацията е осъществена в координация с Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, Министерството на отбраната и Военновъздушните сили, както и с медицинските екипи на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ в София, Специализираната болница за активно лечение на детски болести в София и УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив.

Според здравната каса предприетите действия ще позволят лечението на трите деца да започне в необходимите срокове, съобразно медицинските показания за всеки от случаите.