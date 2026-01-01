САЩ отмениха общия лиценз, разрешаващ продажбата на ирански петрол и американски официален представител предупреди, че действията на Иран в Ормузкия проток са „напълно неприемливи“ и че ще има последствия след атаките срещу танкери в стратегическия морски маршрут, предаде Ройтерс.

След обявлението цените на петрола се повишиха с повече от 5%. Министерството на финансите на САЩ заяви, че ще отпусне преходен период до 17 юли за иранските петролни транзакции, които са били разрешени съгласно вече отменения лиценз.

Американският официален представител каза, че преговарящите продължават да работят добросъвестно за постигане на окончателно споразумение с Иран въпреки най-новата ескалация на напрежението.

Действията на САЩ дойдоха, след като през последните няколко дни три танкера съобщиха, че са били ударени от неизвестни снаряди в и около Ормузкия проток. Към момента никой не е поел отговорност за тези случаи, отбелязва Ройтерс.

Атаките и реакцията на САЩ заплашват да поставят крехкото дипломатическо споразумение между Вашингтон и Техеран на нестабилна основа, като увеличават риска, че по-нататъшни ответни мерки биха могли да провалят преговорите за по-широкообхватно споразумение.

Друг американски официален представител, заяви, че по първоначална информация Иран е обстрелял трите търговски кораба.

Възможната ескалация на напрежението идва в момент, когато и двете страни работят за постигането на споразумение, което включва ограничения върху ядрената програма на Иран и облекчаване на някои санкции, включително ограниченията върху износа на петрол.

Ормузкият проток е един от най-важните енергийни маршрути в света, през който ежедневно преминава около една пета от световния петрол и големи количества втечнен природен газ.

Всяко продължително прекъсване на доставките би могло да доведе до повишаване на цените на енергията и да увеличи натиска върху потребителите и правителствата, които и без това вече се сблъскват с по-високи разходи за гориво.

Износът на петрол остава критичен източник на приходи за Иран, осигуряващ милиарди долари в твърда валута, които помагат за финансирането на държавните разходи и подкрепят икономиката, отслабена от продължаващите от години американски санкции.

Въпреки ограниченията Техеран успя да увеличи износа през последните години, предимно към Китай, което превърна продажбите на петрол в един от най-важните икономически източници на средства за страната.