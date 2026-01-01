Мъж на 18 години е загинал при пътнотранспортно произшествие на пътя между селата Горно Сахране и село Асен, община Павел баня. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Стара Загора.

Сигналът за инцидента е получен в 17:23 часа. По първоначална информация лек автомобил „Опел“, управляван от 18-годишен мъж, е самокатастрофирал и се е преобърнал. При инцидента водачът е загинал.

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В Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.

От полицията уточняват, че към момента няма затруднения в движението в района на произшествието.

При катастрофи в страната през изминалото денонощие са пострадали 22 души при 19 пътнотранспортни произшествия.