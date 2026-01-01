От "Продължаваме промяната" (ПП) внесоха два законопроекта за промяна в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), свързани с обучението по добродетели и използването на изкуствен интелект в училище, съобщиха от пресцентъра на формацията. Законопроектите са финализирани след обсъждания с широк кръг от експерти, представителни организации и родители.

Първият законопроект, внесен от Николай Денков и група народни представители, е за въвеждането на нов общообразователен предмет „Добродетели и ценности“, който да влезе в учебната програма от 2027/2028 г. Предложението е по повод необходимостта от по-силен акцент върху възпитанието наред с обучението – за по-приветлива и приобщаваща училищна среда, без агресия и конфликти. Целта е учениците да развиват нравствени добродетели, гражданска култура, уважение към човешкото достойнство, демократичните ценности, културното наследство и обществената отговорност. Програмата предвижда теми, свързани с етичното поведение, правата на човека, доброволчеството, устойчивостта срещу всички форми на насилие и други. Предметът е в съответствие със светския характер на българското образование, а дейностите по въвеждането му могат да бъдат реализирани от Министерството на образованието и науката (МОН) в рамките на действащата образователна система.

Предметът няма конфесионален характер и не цели религиозно възпитание или формиране на принадлежност към определено вероизповедание. В него знанията за религиите се разглеждат като част от историческото, културното и духовното наследство на човечеството, като въвеждането му ще бъде осъществено поетапно, пише в мотивите на законопроекта.

Вторият законопроект предлага цялостна рамка за въвеждане на обучение по използване на изкуствен интелект (ИИ), както и развитие на критично мислене и меки (социални) умения в училище. Учениците ще трябва да декларират, когато са използвали ИИ в задачите си, учителите ще бъдат подкрепени със специализирани обучения за работа с ИИ технологиите, а училищата ще приемат правила за тяхното използване и публично ще информират какви системи използват. Предвидени са и санкции при злоупотреби и нарушения. Предвижда се учениците да усвояват съвременните дигитални технологии безопасно и етично, както и да се научат да анализират информация, да умеят да общуват и работят в екип, а чрез редовно провеждане на учебни дебати да развиват критично и самостоятелно мислене.

В мотивите на законопроекта се посочва, че се създава нормативна рамка, която интегрира компетентностите за работа с ИИ в съществуващата система на предучилищното и училищното образование, без да се създава нов учебен предмет и без да се променят основните принципи на организацията на обучението.

Председателят на парламентарната група на ПП Николай Денков отбеляза, че светът се променя толкова бързо и непредвидимо, че досегашната образователна система е неспособна да подготви децата за новите професии и въобще за живота, който ни очаква само след 10 години. По думите на Денков увереното и отговорно използване на новите дигитални технологии, както и уменията за критично мислене и адаптивност, са ключови и трябва да влязат в учебните програми от първи клас. В същото време училищната среда е силно влошена от ескалираща агресия, недоверие и конфликти между учители и деца, а предметът "Добродетели и ценности" може да реши голяма част от тези проблеми, без да пречи на развитието на учениците като самостоятелно мислещи хора – противно на предложения от управляващите предмет „Религия и добродетели“, който насърчава послушание и безкритично приемане на информацията, посочва Денков.

Миналата седмица от „Демократична България“ внесоха пакет законодателни предложения за промяна в ЗПУО, които предвиждат езикова подкрепа и изцяло нов подход за ранно детско развитие. От "Прогресивна България" също предложиха промени в ЗПУО за ранно установяване на езиковите проблеми при учениците, подобряване на езиковата интеграция и въвеждане на час по добродетели и религии.