Торнадо в североизточната част на американския щат Уисконсин причини вчера значителни щети, затъмнявайки небето по обяд и принуждавайки работниците да потърсят убежище в мазетата на офис сградите, предаде Асошиейтед прес.

Силни ветрове разрушиха къщи, разхвърляха изкривени метални конструкции по магистралата и прекъснаха електроснабдяването на повече от 30 000 души.

Торнадо премина през американския щат Уисконсин (ВИДЕО)

До снощи нямаше съобщения за жертви или ранени, но спасителните служби все още продължават да търсят, заяви най-високопоставеният служител в окръг Уинебаго Гордън Хинц.

Националната метеорологична служба на САЩ потвърди, че в окръг Уинебаго, на около 90 мили (145 километра) северозападно от град Милуоки, е имало торнадо. За щети се съобщава в градовете Епълтън и Менаша. Началникът на местната полиция Мат Албрехт каза, че там някои къщи и търговски обекти са били „сериозно засегнати“.

Торнадото се е образувало в резултат на голяма буря, преминала през района на Големите езера, подхранена от натрупана топлина и влажност, заяви метеорологът от американската метеорологична служба Скот Бършбек.

Според Хинц може да минат няколко дни, преди електроснабдяването в засегнатите райони да бъде възстановено.